타이어 점검·참여 프로그램 운영 “조현범式 브랜드 철학 담았다”

[헤럴드경제=권제인 기자] 한국타이어앤테크놀로지(이하 한국타이어)가 강원도 동해시 망상해수욕장에서 ‘타이어보이’와 체험형 팝업스토어 ‘한국타이어 튜브숍’을 운영한다고 30일 밝혔다.

이번 행사는 7월 31일부터 8월 2일, 8월 7일부터 9일까지 총 6일간 진행된다. 여름 휴가철 차량 이용이 집중되는 시기에 맞춰 여행지에서도 타이어 안전 관리의 중요성을 체감할 수 있도록 마련됐다.

망상해수욕장 공영주차장과 망상오토캠핑리조트, 망상제2오토캠핑장에서는 타이어 공기압 점검 서비스 타이어보이를 운영하고, 망상해변 중앙에서는 한국타이어 튜브숍을 통해 고객 참여형 프로그램을 선보인다.

타이어보이는 차량의 타이어 공기압과 마모 상태를 무상으로 점검하고, 필요시 공기압 충전 서비스를 제공해 올바른 타이어 관리의 중요성을 알리는 한국타이어의 대표 안전 캠페인이다. 지난해에 이어 올해도 창원, 부산, 대구 등 국내 주요 프로야구 경기장에서 운영한 바 있다.

한국타이어는 ‘타이어보이’ 서비스 참여 고객에게 타이어 중심 자동차 토탈 서비스 전문점 티스테이션의 강원 지역 오프라인 매장과 온라인 타이어 쇼핑몰 티스테이션닷컴에서 사용할 수 있는 타이어 구매 할인 쿠폰을 제공해 실질적인 혜택을 더한다.

아울러 한국타이어 튜브숍은 튜브 대여 공간을 넘어 안전 운전과 브랜드 경험을 결합한 고객 참여형 공간으로 새롭게 선보인다. 이번 행사는 체험과 소통을 통해 고객에게 브랜드 아이덴티티를 각인시켜야 한다는 조현범 회장의 브랜드 철학을 반영해 기획됐다. 방문객들은 적정 공기압을 맞히는 ‘공기압 타임어택’ 등 다양한 타이어 연계 이벤트를 체험할 수 있다.

한국타이어는 이벤트 참여 결과에 따라 타이어 교환권을 제공하며, 물놀이용 튜브와 타이어 마모도 체크 키링 등 안전 운전 관련 제품으로 구성된 안전 키트를 증정한다. 아울러, 한국타이어 공식 인스타그램을 팔로우하고 지정 해시태그와 함께 행사 참여 인증 게시물을 게재한 고객을 대상으로 튜브 증정 이벤트도 진행할 예정이다.

한편, 한국타이어는 오는 31일부터 8월 30일까지 한 달간 베트남 7개 도시 CGV에서 광고 캠페인을 진행하는 등 글로벌 고객 접점을 넓히기 위해 다양한 마케팅 활동을 이어가고 있다.