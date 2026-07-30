인천발 美 5개 노선서 재위탁 절차 생략 애틀랜타·시애틀·LA 등 환승 편의 확대 공항 미리보기·셀프 체크인 활용 안내 성수기 공항 혼잡 줄이는 출국 팁 소개

[헤럴드경제=정경수 기자] 대한항공이 선보인 ‘수하물 자동연결 서비스’를 이용하면, 미국에서 비행기를 갈아탈 때마다 짐을 찾고 다시 맡기던 번거로운 절차를 생략할 수 있다.

대한항공은 30일 여름 휴가철을 맞아 공항에서 보다 빠르게 출국할 수 있는 이용 방법을 안내했다. 핵심은 모바일 앱을 통한 공항 혼잡도 확인, 셀프 체크인과 셀프 백드랍 활용, 미국 환승 시 수하물 자동연결 서비스 이용이다.

美 환승길 짐 부담 덜었다…5개 노선 자동연결

가장 눈에 띄는 서비스는 미국 환승객을 위한 ‘수하물 자동연결 서비스’다. 기존에는 미국에서 항공편을 갈아탈 경우 최초 도착 공항에서 입국 심사를 마친 뒤 수하물을 찾고, 환승편에 다시 맡겨야 했다. 이 과정에서 환승 시간이 길어지고 동선도 복잡해지는 불편이 있었다.

대한항공과 델타항공은 태평양 조인트 벤처 협력을 통해 지난해부터 인천발 미국행 일부 노선에서 수하물 자동연결 서비스를 제공하고 있다. 대상은 인천에서 출발해 애틀랜타, 시애틀, 로스앤젤레스, 디트로이트, 미니애폴리스로 향하는 5개 노선이다.

해당 노선을 이용해 미국 내 다른 도시로 환승하는 승객은 미국 첫 도착 공항에서 수하물을 다시 위탁하지 않아도 된다. 위탁 수하물은 최종 목적지 공항까지 자동으로 연결된다.

이 서비스는 한미 관계당국이 마련한 위탁수하물 원격 검색(IRBS) 프로그램을 기반으로 운영된다. 출발 공항에서 미국행 수하물 엑스레이 이미지를 미국 관세국경보호청(CBP)에 원격 전송하고, CBP가 이를 사전에 분석하는 방식이다. 이상이 없으면 수하물은 연결 항공편으로 자동 이동한다.

출국장 혼잡도·탑승시간, 앱에서 미리 확인

대한항공은 공항 도착 전 활용할 수 있는 ‘공항 미리보기’ 서비스도 안내했다. 대한항공 모바일 앱 하단의 ‘출도착/스케줄’ 탭에서 이용할 수 있으며, 주차장 현황과 출국장 혼잡도, 탑승 소요시간 등을 확인할 수 있다.

인천국제공항의 경우 대한항공이 사용하는 제2여객터미널을 기준으로 정보가 제공된다. 김포·김해·제주국제공항 등 국내 주요 공항의 국내선 정보도 확인할 수 있다. 대한항공 항공편 탑승을 앞둔 고객에게는 모바일 앱 메인 화면에 여정에 맞춘 공항 미리보기 정보가 자동으로 표시된다.

주차장 현황에서는 단기·장기 주차장의 층별 주차 가능 대수를 볼 수 있다. 아울러 탑승 소요시간 메뉴에서는 대한항공 체크인 카운터에서 탑승구까지 걸리는 예상 시간도 조회할 수 있다.

인천공항 국제선 이용객은 라운지 혼잡도와 라운지 사전 예약 기능도 활용할 수 있다. 출국 전 라운지 위치와 혼잡도를 확인하고, 필요하면 미리 예약하는 방식이다.

체크인·수하물 위탁도 셀프로 대기 줄인다

체크인 절차도 미리 끝낼 수 있다. 대한항공에 따르면 국제선 이용객 10명 중 6명 이상이 셀프 체크인을 활용하고 있다. 대한항공 모바일 앱이나 홈페이지에서 예약번호를 조회한 뒤 좌석을 선택하고 모바일 탑승권을 발급받으면 된다.

예약번호가 같은 동반 여행객의 탑승권도 한 번에 내려받아 이미지로 저장하거나 공유할 수 있다. 항공권 예매 때 오토 체크인을 신청했다면 항공편 출발 24시간 전 자동으로 체크인이 완료되고, 모바일 탑승권은 카카오톡 알림톡이나 이메일로 전송된다.

대한항공 관계자는 “공항 혼잡도를 줄이고 승객 편의를 높일 수 있는 다양한 서비스를 제공하고 있으며, 여행 꿀팁들을 잘 활용하면 성수기 공항 출국장에서 보다 쾌적하고 편리한 여행이 가능하다”며 “또한 수하물 자동연결 서비스를 시행하는 인천발 미국행 노선을 이용하면 환승 편의가 기존보다 크게 높아지는 새로운 여행 경험을 할 수 있다”고 말했다.