로고·패키지 리뉴얼…고칼슘∙고식이섬유∙고단백에 저당 설계

[헤럴드경제=정찬수 기자] CJ제일제당이 식물성 웰니스 브랜드 ‘얼티브(ALTIVE)’를 새단장했다고 30일 밝혔다.

먼저 초록색 나뭇잎을 모티프로 활용해 로고와 패키지 디자인을 리뉴얼했다. 대표 제품인 프로틴 음료의 맛 품질도 개선했다. 소비자 의견을 반영해 음료의 맛과 향미, 목 넘김 등을 조정했다. 식물성 단백질 특유의 이취와 텁텁함을 줄였다.

신제품 ‘얼티브 저당두유’도 선보였다. 파로와 아몬드 2종으로 출시됐다. 저당 설계와 고칼슘·고식이섬유·고단백을 갖췄다. 파로 두유와 아몬드 두유는 각각 단백질 4.6g과 4.7g, 식이섬유 5g과 3g을 함유했다.

한편 ‘얼티브’는 2022년 6월 론칭했다. 식물성 대체유를 시작으로 프로틴 음료, 유산균 음료 등으로 라인업을 늘려왔다. 누적 판매량은 3200만개, 금액으로는 약 460억원이다.

CJ제일제당 관계자는 “리뉴얼은 식물성 브랜드로서 ‘얼티브’의 정체성을 강화하기 위한 차원”이라며 “프로틴 음료에 이어 두유까지 포트폴리오를 넓혀 식물성 음료 시장에서 경쟁력을 키울 것”이라고 말했다.