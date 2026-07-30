사우디·UAE 이어 쿠웨이트 시장 첫 물량 공급…중동 프리미엄 에스테틱 영토 확장 240억 규모 하이엔드 톡신 시장 공략…10월 현지 론칭 심포지엄 및 마케팅 본격화 북미 이어 고부가가치 산유국 시장 장악…글로벌 1조 클럽 성장 동력 가속

[헤럴드경제=최은지 기자] 대웅제약의 보툴리눔 톡신 제제 ‘나보타’가 쿠웨이트 시장 진출을 확정하며 국내 톡신 기업 중 최다인 중동 7개국 수출 기록을 달성했다.

대웅제약은 지난 7월 나보타의 쿠웨이트 초도 물량 공급을 개시했다고 30일 밝혔다. 이로써 사우디아라비아, 아랍에미리트(UAE), 튀르키예, 카타르, 이집트, 바레인에 이어 중동 핵심 거점 7개국에 제품을 선보이며 K-톡신의 글로벌 저력을 증명했다.

이번 성과는 걸프협력회의(GCC) 산유국을 중심으로 한 중동 하이엔드 에스테틱 시장에서 독보적인 교두보를 확보했다는 데 의의가 크다. 쿠웨이트는 약 240억원 규모의 보툴리눔 톡신 시장을 형성하고 있으며, 국민 소득수준이 높아 프리미엄 제품 선호도가 뚜렷한 대표적인 고부가가치 시장으로 꼽힌다.

대웅제약은 현지 파트너와의 긴밀한 공조를 통해 오는 10월 쿠웨이트 시장에 나보타를 공식 발매하고, 현지 의료진 200여명이 참석하는 대규모 론칭 심포지엄을 개최할 계획이다. 아울러 한국인 피부과 전문의 초청 임상 공유, 주요 학회 참가, 카데바 코스 등 차별화된 학술 마케팅을 전개해 현지 오피니언 리더(KOL)와의 접점을 대폭 넓힐 방침이다.

자체 기술로 개발한 톡신 제제의 이 같은 글로벌 영토 확장은 북미와 유럽의 성공에 안주하지 않고, 구매력이 높은 중동 산유국 신흥 시장으로 포트폴리오를 다변화해 수익성을 극대화하는 모범적 비즈니스 모델로 평가된다.

윤준수 대웅제약 나보타사업본부장은 “누적 매출 1조 원을 넘어선 나보타가 이번 쿠웨이트 진출을 통해 GCC 공략의 중대한 전환점을 맞았다”며 “차별화된 제품력과 현지 맞춤형 전략을 결합해 쿠웨이트 시장을 선도하는 프리미엄 브랜드로 각인시키겠다”고 포부를 밝혔다.