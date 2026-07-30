부산환경공단 61명 등 13개 기관 133명 9월 원서접수, 10월 필기시험, 11~12월 면접전형

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시가 30일 올해 하반기 공공기관 정규직(공무직 포함) 직원 통합채용 계획을 사전 공고했다.

채용 예정 기관은 13개, 채용 인원은 133명이다.

기관별로는 ▷부산교통공사 11명 ▷부산도시공사 3명 ▷부산관광공사 3명 ▷부산시설공단 29명 ▷부산환경공단 61명 ▷부산연구원 1명 ▷부산경제진흥원 1명 ▷부산디자인진흥원 2명 ▷부산문화재단 4명 ▷영화의전당 6명 ▷부산과학기술고등교육진흥원 5명 ▷부산문화회관 2명 ▷부산기술창업투자원 5명 등이다.

▷9월초 시험공고와 원서접수 ▷10월 중순 필기시험 ▷11∼12월 중 서류·면접 전형 ▷12월 중 최종 합격자 발표 순으로 진행된다. 필기시험 과목은 NCS 직업기초능력평가 및 기관·직렬별 전공이며, 기관별 직렬에 따라 변동될 수 있다.

부산시는 “기관별 세부 직렬과 인원수는 공공기관의 사정에 따라 변경될 수 있다”며 최종 확정 내용은 하반기 시험 공고문에서 별도 확인할 것을 당부했다.