해외 의료진에도 판막 중재시술 교육 수행 다학제 기반 고령·고위험군 맞춤 치료 선도

[헤럴드경제=김광우 기자] 가톨릭대학교 서울성모병원은 심뇌혈관병원이 미국 애보트(Abbott)사의 국내 첫 경피적 대동맥판막 치환술 (TAVI) 분야 ‘아시아·태평양 지역 우수센터 (Asia-Pacific Center of Excellence)’에 지정됐다고 30일 밝혔다.

서울성모병원은 지난 29일 현판식을 진행했다. 현판식에는 Abbott Structural Heart Division 우상길 사장과 서울성모병원 심뇌혈관병원 장기육 교수(순환기내과)를 비롯한 관게자들이 참석해 우수센터 지정을 축하하고, 향후 공동 연구 및 교육 프로그램 운영 방향을 논의했다.

이번 지정으로 서울성모병원은 단순히 애보트사의 TAVI 제품을 활용하는 시술기관을 넘어, 아시아·태평양 의료진에게 시술 노하우를 전수하는 교육 거점 역할을 맡게 된다.

실제 참석자들은 애보트사 TAVI APAC 트레이너의 제품 소개 및 실습 교육과 서울성모병원 장기육 교수의 증례 발표를 들은 뒤, 하이브리드 수술실로 이동해 장 교수의 시술 시연을 참관하는 것으로 전체 일정을 마쳤다.

우수센터 선정 과정에서는 단순한 시술 건수뿐 아니라 고령·고위험 환자를 포함한 환자군의 다양성과 시술 성공률, 합병증 발생률 등 임상 성과가 종합적으로 평가됐다. 충분한 시술 경험과 환자군의 다양성, 시술 후 30일 이내 합병증 발생률 등 치료 결과, 시술 지도 전문의(프록터, Proctor) 역량을 종합 평가하는 것으로 알려져 있다.

서울성모병원은 이러한 철저한 검증 과정을 거쳐 인정된 역량을 발판으로, 아시아·태평양 심혈관 치료 수준 향상과 글로벌 네트워크 강화에 중추적인 역할을 수행한다는 계획이다.

특히 심뇌혈관병원은 2024년부터 해외 의료진 연수 프로그램을 본격 운영해 현재까지 총 25명의 전문의를 교육한 경험을 갖추고 있다. 여기에 더해 이번 우수센터 지정을 계기로 체계적인 교육과 훈련을 한층 더 확대해 나갈 방침이다.

서울성모병원 심뇌혈관병원은 2012년 첫 TAVI 시술을 시작한 이래, 2024년 1월 누적 1000례를 돌파하며 국내 두 번째의 누적 실적을 기록하고 있다. 초기 시술 성공률 99%, 30일 생존율 97.5%라는 탁월한 치료 성적을 바탕으로, 현재는 누적 1400건 이상의 시술을 성공시키며 교육·연구·임상 전반에서 국제적으로 인정받고 있다.

최근 수년간 ▷Abbott HeartMate3 우수센터(2023년) ▷Medtronic TAVI 우수센터(2024년) ▷Microport 아태지역 우수센터(2025년) 등 다수 글로벌 헬스케어 기업으로부터 연이어 우수센터로 선정되며 업계의 신뢰를 받아왔다.

심뇌혈관병원 진료부장 정우백 교수(순환기내과)는 “세계적 기업들로부터 연이어 교육센터로 지정된 것은 국제 판막 중재시술 교육의 한 축을 한국 의료진이 담당하게 됐다는 점에서 K-헬스케어의 위상이 한 단계 높아진 것으로 본다”며 “앞으로도 세계 의료 전문가 양성의 허브로서 국내외 의료진 교육과 연구 협력을 이어가겠다”고 밝혔다.