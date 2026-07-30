익시오 로밍콜로 해외 통화 혜택 확대 유플투쁠로 외식·쇼핑·레저 등 생활 혜택 강화

[헤럴드경제=김광우 기자] LG유플러스가 여름 휴가철과 소비 성수기를 맞아 로밍·멤버십 혜택을 확대한다고 30일 밝혔다. 무료 해외 음성통화와 외식·레저 할인, 청년 및 장기 고객 프로그램을 통해 실질적인 고객 부담 완화에 나선다.

이번 혜택 확대는 지난 23일 과학기술부총리와 통신 3사 대표 간담회에서 논의된 민생 안정 방안의 일환으로, 고물가 상황 속 고객 부담을 완화하기 위해 마련됐다.

특히 로밍과 멤버십 할인처럼 즉시 비용을 절감할 수 있는 혜택과 문화·관광 체험 프로그램을 함께 마련한 것이 특징이다. 해외여행객과 청년층, 장기 가입자 등 고객 특성에 따라 혜택을 세분화해 선택의 폭도 넓혔다.

우선 여름 휴가철 해외여행객 증가에 맞춰 로밍 혜택을 강화한다. AI 통화 에이전트 서비스‘익시오(ixi-O)’ 기반으로 ‘익시오 로밍콜’을 통해 해외 음성통화를 무료로 제공한다. 익시오 이용 고객은 로밍요금제에 가입하지 않아도 해외에서 와이파이만 연결돼 있으면 별도 통화료 부담 없이 국내외 음성통화를 이용할 수 있다.

실제 이용 고객들은 익시오 로밍콜을 통해 해외에서도 국내에서처럼 통화할 수 있었다고 평가했다. 이와 함께 가족 단위 해외여행객에게는 로밍패스 나눠쓰기 가입 시 대표자에게 추가3GB 데이터 혜택을 제공한다. 해외를 방문하는 고객을 위한 태블릿 로밍 지원도 확대한다.

청년 고객을 위한 혜택도 강화한다. LG유플러스는 ‘유쓰(Uth)’ 멤버십 혜택과 데이터 로밍 최대 2GB 지원 등 청년층 맞춤형 혜택을 제공한다. 청년층의 해외여행과 콘텐츠 이용 수요를 반영한 일본 현지 혜택 5종 등 청년층 맞춤형 프로그램을 운영한다.

또 총상금 1억원 상당의 유쓰 AI 쇼츠 페스티벌을 개최해 1등에게는 과학기술부총리상과 미국 LA AI 연수 기회를 제공하는 등 청년 고객이 참여할 수 있는 문화·체험 프로그램을 지속 확대해 고객 경험을 강화해 나갈 예정이다.

생활밀착형 혜택도 확대한다. LG유플러스는 8월부터 U+멤버십 프로그램 ‘유플투쁠’을 통해 외식, 식음료, 쇼핑, 문화, 레저 등 총 52종의 혜택을 운영한다.

외식·쇼핑·레저 분야 혜택도 대폭 강화한다. ▷아웃백 25% 할인 ▷도미노피자 50% 할인 ▷배스킨라빈스 패밀리사이즈 최대 9000원 할인 ▷컬리 최대 2만7000원 쿠폰 ▷오션월드 50% 할인 ▷서울랜드 55% 할인 등 혜택을 제공하며, 롱블랙·밀킨·아이콘골프 등 신규 제휴사도 추가한다.

아울러 멤버십 할인 혜택과 함께 지역 축제 및 관광 프로그램과 연계한 체험형 혜택도 확대한다. 춘천 레고랜드 워터풀파티, 화담숲 체험 프로그램 등이 포함된다. 이와 함께 올해 하반기 10년 이상 장기 고객과 멤버십 VVIP 고객을 위한 차별화 혜택도 확대한다.

8월에는 뮤지컬 ‘디어 에반 핸슨’ 전관 초청 이벤트를 진행해 총 1100명의 고객을 초청할 예정이다. 고객 혜택 중심의 체험형 프로그램을 지속 확대해 장기 이용 고객의 만족도를 높인다는 계획이다.

LG유플러스 관계자는 “여름 휴가철과 소비 성수기를 맞아 고객이 일상에서 실질적으로 체감할 수 있는 혜택을 확대했다”며 “앞으로도 고객의 이용 행태와 생활 패턴을 반영한 다양한 고객 혜택을 지속해서 확대해 나갈 것”이라고 말했다.