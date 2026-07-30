[헤럴드경제(상주)=김병진 기자]경북 상주시는 공식온라인 농특산물 쇼핑몰인 ‘명실상주몰’에서 다음달 1일부터 31일까지 다양한 할인 이벤트와 특별 기획전을 운영한다고 30일 밝혔다.

이번 행사는 ‘상주와 함께하는 시원한 여름 미식전’을 비롯해‘도리&수니 가위바위보 이벤트’, ‘수요특가 ’수상하데이’, 회원 등급별 할인쿠폰, 신규회원 할인쿠폰, 구매후기 작성 이벤트 등 다양한 프로모션으로 구성됐다.

먼저 ‘상주와 함께하는 시원한 여름 미식전’에서는 상주시의 우수 농특산물을 최대 할인 혜택으로 만나볼 수 있다.

특히‘도리&수니 가위바위보 이벤트’는 8월 1일부터 운영한다. 이벤트 페이지에서 도리·수니와 가위바위보를 진행하면 결과에 따라 즉시 사용할 수 있는 할인쿠폰을 받을 수 있다.

매주 수요일 진행되는 ‘수상하데이’도 계속 운영된다. 8월 5일, 12일, 19일, 26일 총 네 차례에 걸쳐 지역 농가가 참여해 다양한 농특산물을 최대 50% 할인된 가격으로 판매한다.

안재민 상주시장은 “앞으로도 소비자가 직접 참여하고 체감할 수 있는 다양한 마케팅을 통해 지역 농가의 온라인 판로 확대와 명실상주몰 활성화에 최선을 다하겠다”고 말했다.