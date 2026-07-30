차량용 반도체 협력기업 대상 협약보증 공급 보증비율 100%·보증료 면제 등 금융 부담 완화

[헤럴드경제=부애리 기자] 기술보증기금이 현대자동차, 기아, IBK기업은행과 손잡고 차량용 반도체 협력기업에 1000억원 규모의 금융지원에 나선다.

기보는 현대차, 기아, 기업은행과 ‘현대차·기아 협력 반도체 기업 상생 금융지원 업무협약’을 체결했다고 30일 밝혔다. 이번 협약은 글로벌 공급망 재편과 기술 경쟁 심화에 대응해 현대차·기아 협력 반도체 기업의 금융 접근성을 높이고 차량용 반도체 산업의 지속 가능한 성장을 지원하기 위해 마련됐다.

협약에 따라 기보는 현대차·기아의 특별출연금 25억원, 기업은행의 특별출연금 25억원과 보증료 지원금 10억원을 재원으로 총 1000억원 규모의 협약보증을 공급한다.

기보는 지원 기업에 대해 보증 비율을 기존 85%에서 100%로 상향해 3년간 적용하고, 고정보증료율 0.5%를 3년간 제공한다. 기업은행은 보증료 0.5%포인트를 2년간 지원해 해당 기업들은 2년 동안 보증료 부담 없이 기술보증을 이용할 수 있다.

지원 대상은 기보의 기술보증 요건을 충족하는 신기술사업자 가운데 현대차·기아가 추천하는 반도체 또는 디스플레이 분야 협력기업이다. 기업당 최대 200억원까지 지원받을 수 있다.

차량용 반도체는 전동화와 자율주행 기술 확산으로 수요가 빠르게 늘고 있는 미래차 핵심 부품이다. 완성차 업계는 코로나19 이후 차량용 반도체 공급난을 겪으면서 공급망 안정화의 중요성이 커졌고, 정부와 업계도 국내 반도체 협력사의 기술 경쟁력 강화와 안정적인 생산 기반 확보를 위한 지원을 확대하고 있다.

이번 협약을 계기로 각 기관은 현대차·기아 협력 반도체 기업에 대한 금융지원을 확대하고, 차량용 반도체 생태계 경쟁력 강화와 미래차 핵심부품 공급망 안정화를 위한 협력을 이어갈 계획이다.

권형택 기보 이사장은 “이번 협약은 대기업과 은행, 정책금융기관이 힘을 모아 협력기업의 금융지원 기반을 확충한 상생금융 사례”라며 “앞으로도 유관기관과 협력을 확대해 기술력 있는 반도체 기업의 성장을 뒷받침하고 미래차 산업 경쟁력 강화에 적극 기여하겠다”고 말했다.