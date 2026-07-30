직행좌석버스 4105번 노선 다음달 1일 신설 서울역·숭례문·명동 ↔ 에버랜드·양지 운행 서울역서 환승없이 1시간 소요 강북권 기존 대비 약 40~50분 단축

[헤럴드경제=김현일 기자] 서울역에서 경기도 용인 에버랜드로 직행하는 광역버스가 다음달 1일부터 운행을 시작한다. 이동 시간이 기존보다 약 40~50분 줄어들어 고객들의 편의가 크게 높아질 전망이다.

삼성물산 리조트부문은 서울역과 용인 일대를 오가는 직행좌석버스 4105번 노선이 다음달 신설돼 고객들의 이동 시간이 크게 단축될 것이라고 30일 밝혔다.

4105번 버스는 서울역버스환승센터와 명동, 숭례문, 남대문시장, 이태원 등을 거쳐 고속도로로 진입한 뒤 에버랜드와 용인 처인구 일대를 경유해 양지까지 운행한다.

기존에는 서울 강북권에서 에버랜드까지 이동하려면 버스나 지하철을 갈아타야 해 약 1시간 40~50분이 소요됐다. 그러나 4105번 버스는 환승 없이 약 1시간이면 에버랜드 버스 승하차장에 도착한다.

관광명소인 숭례문과 남대문시장, 명동, 이태원을 경유하는 만큼 외국인 관광객을 비롯해 많은 시민들이 이용할 것으로 에버랜드는 기대하고 있다.

현재 서울에서 에버랜드로 향하는 광역버스는 ▷강남권 5002번(신논현역·강남역·양재역 경유) ▷동남권 5700번(강변역·잠실역·송파역·수서역 경유), 1113번(강변역·강동역 경유) ▷남부권 1500-2번(사당역·남부터미널 경유)이 운영 중이다.

이번에 4105번 버스가 개통하면서 에버랜드 직행 대중교통망은 강북 도심권까지 확대됐다.

수도권 지역에서는 66번, 66-4번(수원역·용인시청 경유), 670번(수지구청 경유)을 비롯해 인천발 8862번, 8839번 등이 에버랜드를 경유하고 있다. 전국 각 지역에서 왕복하는 여행사 정기 관광버스도 사전 예약하면 이용할 수 있다.

지난해 1월 세종포천 고속도로 구리~안성 구간이 추가 개통하면서 동남권 및 경기 북부, 강원 서북권 고객의 자가용 방문 편의도 크게 향상됐다. 대단지 아파트가 밀집한 서울 강동고덕IC에서 출근 시간대에 진입할 경우 기존보다 약 25분 단축된 35분 만에 에버랜드에 도착할 수 있다.