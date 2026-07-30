[헤럴드경제(영양)=김병진 기자]경북 영양군은 지난 29일 영양군청 대회의실에서 ‘사업다각화를 통한 영양농업의 새로운 발전전략 모색’을 주제로 ‘영양고추유통공사 혁신과 새로운 발전 전략 토론회’를 개최했다.

이번 토론회는 설립 20주년을 맞은 영양고추유통공사의 중장기 비전과 발전전략을 마련하고 급변하는 기후변화와 유통환경에 대응하기 위해 조직·사업·시설·유통 전반의 혁신 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

이날 토론회에는 영양군수를 비롯해 도·군의원, 농업 분야 전문가, 농업인 단체, 지역 농가 등 100여명이 참석했다.

한신대 최기석 교수는 ‘영양고추유통공사 중장기 비전과 발전전략’을 발표했으며 농식품신유통연구원 김동환 원장은 ‘영양고추유통공사 사업다각화 전략적 추진 방안’을 제시했다.

이어 영양고추유통공사 황찬영 사장은 ‘기후변화와 유통환경 변화에 대응한 영양고추유통공사의 나아갈 방향’을 발표하며 지속 가능한 성장과 사업 다각화 방안을 제안했다.

이어진 종합토론에서는 고추 산업을 비롯한 영양군 농산물 유통 경쟁력 강화와 영양고추유통공사의 역할 확대, 사업 다각화 전략 등에 대해 다양한 의견이 나눴다.

오도창 영양군수는 “이번에 제시된 다양한 혁신과 사업 다각화 방안을 면밀히 검토해 정책에 적극 반영하고 농가 소득 안정과 영양농업의 지속 가능한 성장 기반을 마련하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.