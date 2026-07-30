29일 사직경로당 방문해 냉방기기 상태, 실내 휴식 환경 등을 점검하고 어르신들과 대화 유 구청장 “주민 눈높이에서 일하며 종로의 기분 좋은 변화를 만들겠다”

[헤럴드경제=박종일 선임기자]종로구(구청장 유찬종)는 지역 내 17개 동을 순회하며 주민과 공감대를 쌓기 위해 7월 15일 시작한 민선 9기 첫 ‘현장 구청장실 및 주민 공감 대화’를 29일 마무리 지었다.

이번 순회는 동별 민원 현장에서 주민 제안을 청취해 이를 구정 운영에 녹여내고, 민선 9기 주요 정책을 공유하며 종로의 긍정적인 변화를 만들려는 취지를 담았다.

유찬종 구청장은 29일 세종마을음식문화거리 일대에서 주민, 상인들의 애로사항과 크고 작은 민원에 귀 기울이는 시간을 가졌다.

또한 연일 계속되는 폭염 속에서 어르신 안전을 챙기고자 무더위쉼터로 운영 중인 사직경로당을 방문해 기기 상태, 실내 휴식 환경 등을 꼼꼼히 점검했다.

유 구청장은 더위를 피해 쉼터를 찾은 어르신들과 담소를 나누며 “여름철 무더위쉼터가 제 역할을 다할 수 있도록 냉방과 편의시설 관리에 빈틈이 없도록 하겠다”고 힘주어 전했다.

사직동주민센터에서 열린 주민 공감 대화에서는 주요 공약사항인 ‘일자리와 민생 활력’에 대한 의지를 밝히고, ‘점심시간 주정차 단속 유예’를 통해 주거지와 상업지의 생활 여건 개선에 주력할 것임을 알렸다.

유 구청장은 시장·경로당·학교 등으로 찾아가는 구청장실, 주민 민원을 발 빠르게 처리해 주는 대응센터 운영으로 현장 중심의 행정을 정착시킬 방침이다.

유찬종 구청장은 “주민 목소리를 더 많이 듣고 주민 눈높이에서 일하며 종로의 기분 좋은 변화를 만들겠다. 주민 생활 가까운 곳에서 결과로 보여드릴 것”이라고 강조했다.