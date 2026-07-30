워시 취임 후 2연속 동결…중동 분쟁에 인플레 우려 커졌지만 “경제는 견조” 한미 금리차 상단 1.00%P 유지…한은 기준금리 2.75%

[헤럴드경제=정목희 기자] 미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)가 기준금리를 또다시 동결했다. 다만 이번에는 연방공개시장위원회(FOMC) 위원 3명이 금리 인상을 주장하며 반대표를 던져 통화정책을 둘러싼 내부 시각차가 드러났다.

연준은 29일(현지시간) 이틀간의 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의를 마친 뒤 기준금리를 연 3.50~3.75%로 유지하기로 결정했다고 밝혔다.

기준금리 동결은 올해 1월과 3월, 4월, 6월에 이어 다섯 차례 연속이다. 케빈 워시 연준 의장 취임 이후로는 두 차례 연속 동결 결정이다.

이번 결정은 FOMC 위원 12명 가운데 찬성 9명, 반대 3명의 표결로 이뤄졌다. 지난 6월 회의에서 만장일치로 금리 동결을 결정했던 것과 비교하면 위원 간 의견이 엇갈린 셈이다.

연준은 베스 해먹, 닐 카슈카리, 로리 로건 위원이 기준금리를 0.25%포인트 인상해야 한다는 의견을 내며 반대표를 던졌다고 공개했다. 미국과 이란 간 무력 충돌이 다시 격화되면서 국제유가가 상승하고, 이에 따른 물가 불안이 커진 점을 고려해 금리 인상을 주장한 것으로 풀이된다.

연준의 이날 금리 동결 이유를 설명하는 성명은 지난달 회의 때 내놓은 성명과 표결 수와 반대 위원이 누군지와 그 이유를 밝힌 것 외에 거의 같았다.

연준은 성명에서 “중동 분쟁 등으로 인한 불확실성이 높아졌음에도 경제 활동은 견조한 속도로 확대되고 있다”고 밝혔다.

이어 “생산성 향상과 자본 투자는 강력하다. 일자리 증가는 노동력과 보조를 맞추고 있으며, 실업률은 거의 변화가 없다”고 덧붙였다.

물가에 대해서는 “인플레이션은 FOMC의 2% 목표치에 비해 여전히 높은 수준을 유지하고 있으며, 이는 부분적으로 에너지 등 특정 부문에서 물가 상승을 유발한 공급 충격에 따른 것”이라며 “위원회는 물가 안정을 실현할 것”이라고 밝혔다.

연준의 이번 금리 동결로 한국(2.75%)과 미국의 금리 차도 상단 기준 1.00%포인트를 유지했다.

한국은행 금융통화위원회는 지난 16일 기준금리를 2.50%에서 2.75%로 0.25%포인트 인상했다.