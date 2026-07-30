중소벤처기업연구원 ‘KOSI 중소기업 동향’ 발표 중기 대출금리도 4.38%…전월比 0.23%포인트↑ 2분기 중기 수출 339억달러, 화장품·반도체 호조 제조업 생산 감소 지속…“비용 부담 완화 지원 필요”

[헤럴드경제=부애리 기자] 중소기업 대출 연체율이 두 달 연속 상승하며 자금 사정이 악화하고 있는 것으로 나타났다. 화장품과 반도체를 중심으로 수출은 두 자릿수 증가세를 이어갔지만 생산은 감소세를 벗어나지 못하는 등 경기 회복의 온기가 중소기업 현장에는 아직 충분히 미치지 못하고 있다는 분석이다.

중소벤처기업연구원이 30일 발표한 ‘KOSI 중소기업 동향 2026년 7월호’에 따르면 올해 5월 말 예금은행의 중소기업 대출 연체율은 1.00%로 전월보다 0.10%포인트 상승했다. 연체율은 3월(0.81%), 4월(0.90%) 등 상승세를 이어갔으며, 같은 기간 중소기업 대출금리도 4.38%로 전월 대비 0.23%포인트 올랐다.

중기연은 소비자물가와 생산자물가 상승세가 이어지는 가운데 연체율까지 높아지면서 중소기업의 자금 부담이 커지고 있다고 진단했다.

반면 수출은 견조했다. 올해 2분기 중소기업 수출은 339억1000만달러로 지난해 같은 기간보다 12.7% 증가했다. 조업일수가 줄었음에도 화장품과 반도체 수출 호조가 이어지며 성장세를 이끌었다. 중국(17.0%), 미국(7.3%), 일본(5.8%) 등 주요 시장에서도 증가세를 기록했다.

생산은 업종별로 엇갈렸다. 5월 중소제조업 생산은 자동차와 석유정제 업종 부진 등의 영향으로 전년 동월 대비 3.7% 감소했지만, 중소서비스업 생산은 전문·과학·기술서비스와 정보통신업 등을 중심으로 2.2% 증가했다.

내수는 소폭 회복세를 보였다. 5월 소매판매액은 58조2000억원으로 전년 동월보다 5.6% 증가했고, 온라인쇼핑 거래액도 화장품과 음·식료품 등을 중심으로 10.3% 늘어난 25조원을 기록했다.

6월 중소기업(300인 미만) 취업자는 2573만 8000명으로 전년 동월 대비 동일한 수준을 나타냈다.

중기연은 “중소제조업 생산은 감소세가 지속되는 반면 서비스업 생산과 수출은 호조를 이어가는 등 경기 지표가 엇갈리고 있다”며 “물가 상승세와 대출 연체율 증가가 계속되고 있어 비용 부담 완화와 금융 건전성 제고를 위한 정책 마련이 요구된다”고 밝혔다.