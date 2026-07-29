“도서관에서 피서 즐겨요” 내달 3일부터 공연·강연 다채

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남대표도서관이 여름 휴가철을 맞아 오는 8월 3일부터 26일까지 ‘세대공감, 도서관 북캉스’를 운영한다고 29일 밝혔다.

이번 행사는 어린이부터 중장년층까지 전 세대가 도서관에서 휴식과 문화를 즐길 수 있도록 생애주기별 맞춤형 강연과 공연, 전시 등으로 구성됐다.

먼저 세대별 맞춤 강연이 차례로 열린다. 8월 3일에는 중장년층을 대상으로 한 박현진 강사의 ‘나만 모르면 손해인 인공지능(AI) 활용법’ 특강이 진행된다. 만 3~6세 영유아를 대상으로는 3일부터 6일까지 AI 기술을 접목한 ‘체험형 동화구연(김혜경 강사)’ 프로그램이 운영된다.

청년층의 취·창업 역량 강화를 위한 토크콘서트 ‘경남 청년 생존 폼 미쳤다!: 4인방의 실전 생존기’는 8월 10일부터 13일까지 열린다. 해당 콘서트에는 우주항공청 연구원, LG전자 연구원, 지역 창업가 등이 강사로 나서 실전 성공 사례를 공유한다.

명사 초청 특강도 마련됐다. 8월 6일 저녁에는 이금희 아나운서가 나서 ‘2026 경남의 책’ 선정 도서 작가 초청 강연을 진행하며, 26일에는 유남현 교수가 ‘피지컬 인공지능(AI)과 경남의 미래 산업’을 주제로 특강을 펼친다.

문화·전시 행사로는 8월 5일 낮 12시 30분 국악예술단 ‘별신’의 공연이 열리며, 제81주년 광복절 기념 ‘금서(禁書), 다시 읽다’ 전시 개막식이 12일 오후 2시에 진행될 예정이다.

행사 참여 신청 및 상세 일정은 경남대표도서관 누리집을 확인하거나 전화로 문의하면 된다.