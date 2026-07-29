상반기부터 군단 경계근무 지침 변경 합참 “GP 등 전방선 실탄 삽탄 원칙”

[헤럴드경제=전현건 기자] 서부전선을 관할하는 육군 1군단이 일반전초(GOP)와 최전방 소초(GP)에서 K6 중기관총에 실탄 삽탄을 하지 않은 채 작전을 해온 사실이 드러났다. 이에 합동참모본부는 현장조사와 조치를 예고했다.

29일 군 당국에 따르면 1군단은 올해 상반기부터 GP·GOP 경계작전 중 K6 중기관총에 실탄을 장착하지 않고 실탄이 든 탄통을 옆에 비치해 둔 채 경계근무에 임하도록 지침을 변경해 운용하고 있다.

K6 중기관총은 우리 군에서 운용하는 가장 큰 구경의 총기로, 분당 600발의 속도로 12.7㎜ 탄을 발사할 수 있다. 유효 사거리는 1.8㎞ 수준이다.

강한 화력과 긴 사거리를 갖춰 최전방 초소에 배치된 공용화기인데, 돌발 상황이 발생할 경우 즉각 대응하기 위해 탄띠 형태의 실탄을 삽탄해 놓는 것이 기존 경계근무 원칙이었다.

1군단 측은 K6 실탄 삽탄을 하지 않는 쪽으로 지침을 바꾼 이유를 밝히지 않았으나, 총기오발 사고를 예방하기 위한 조치로 추정된다.

실제로 최전방 GOP, GP 초소에서는 실탄을 장착한 K6 중기관총 오발 사고가 종종 발생하며 이때마다 군은 대북 안내방송을 통해 오발사고 사실을 북한군에 알린다.

다만 우리 군의 작전을 총지휘하는 합참은 1군단의 이 같은 경계근무 지침 변경 사실을 알지 못했다고 한다.

합참 관계자는 “현재 GP, GOP 등 전방지역에서 우리 군의 화기 운용은 실탄 삽탄이 원칙”이라며 “일부 부대에서 예외적으로 운용하고 있는 것에 대해 현장 확인 후 필요한 조치를 할 예정”이라고 밝혔다.