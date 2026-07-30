전월보다 0.8P 올라…제조업 2P↑ 전방산업 호조 이어져 내달 전망도 상승 이란전쟁 여파에 비제조업 0.2P ↓ 중소기업 개선폭 더 커…낙수 효과

[헤럴드경제=김벼리 기자] 이달 기업 체감경기 지표가 반도체·조선·방산 등 제조업을 중심으로 한 달 만에 다시 반등했다. 다음달 전망은 제조업과 비제조업 모두 개선됐다.

30일 한국은행이 발표한 ‘2026년 7월 기업경기조사 결과 및 경제심리지수(ESI)’에 따르면 이달 전 산업의 기업심리지수(CBSI)는 전월보다 0.8포인트 오른 98.5를 기록했다. 기업심리지수는 4·5월 연이어 오른 뒤 6월 3개월 만에 하락 전환했다가 다시 한 달만에 반등했다.

기업심리지수란 기업들이 체감하는 경기 흐름을 지표로 나타낸 것이다. 기업경기실사지수(BSI) 중 주요 지수(제조업 5개, 비제조업 4개)를 이용해 산출한다. 장기평균치를 기준값(100)으로 두고 이보다 크면 장기평균보다 낙관적, 100보다 작으면 비관적이라는 의미다.

업종별로 보면 제조업은 신규수주(+0.8포인트), 업황(+0.7포인트) 등을 중심으로 전월 대비 2포인트 오른 103.2를 기록했다. 반면 비제조업은 자금사정(-0.5포인트)를 중심으로 0.2포인트 하락한 95.2를 기록했다.

기업 규모·형태별로는 이례적으로 대기업보다 중소기업이, 수출기업과 내수기업 실적이 더 크게 개선됐다. 대기업 CBSI는 0.8포인트 오른 105.3으로 2022년 5월(109) 이후 4년 2개월 만에 최고치를 찍었다. 중소기업은 1.9포인트 오른 97.6으로 2023년 7월(99.1) 이후 3년 만에 가장 높았다. 형태별로도 수출기업은 1.1포인트 오른 107.5, 내수기업은 2포인트 오른 100을 기록했다. 각각 2022년 6월(107.5), 2023년 6월(101.3) 이후 최고치다.

이에 대해 이흥후 한은 경제심리조사팀장은 “반도체나 방산, 조선 등 전방산업이 호조를 보이면서 금속가공과 기계장비·정밀기기 관련 기업들이 업황 개선을 주도했는데 이런 부분이 중소기업에도 영향을 미친 것으로 풀이된다”며 “전반적으로 기업심리가 좋아졌다”고 설명했다.

기업경기실사지수를 보면 이달 제조업 실적은 반도체를 비롯해 조선, 방산 등 전방산업 수요 확대로 기타 기계·장비의 업황과 신규수주가 각각 6포인트, 10포인트씩 개선됐다. 해외 데이터센터 건설과 반도체 생산 관련 정밀기기 수주 증가에 의료·정밀기기도 생산(9포인트), 신규수주(14포인트)를 중심으로 개선됐다. 금속가공도 조선·플랜트 산업 수요 확대와 원자재 가격 하락에 업황과 자금사정이 각각 5포인트, 9포인트씩 올랐다.

비제조업의 경우 해상 화물 운송량 감소와 비용 상승에 운수창고업의 업황과 채산성이 각각 9포인트, 8포인트씩 떨어졌다. 전문·과학·기술도 엔지니어링 업계의 수주 축소로 채산성이 5포인트, 자금사정은 6포인트 하락했다. 도소매업은 해상운임 오름세 등으로 인한 매입 가격 상승에 업황이 3포인트 악화했다. 이에 대해 이 팀장은 “7월 비제조업 실적은 운수·창고업과 조선·해운업을 중심으로 하락했는데 석유화학 제품을 중심으로 물동량이 감소하고 운임비와 물류비가 높아졌다”며 “이란전쟁 여파가 서비스업 영향 미치는 걸로 파악된다”고 말했다.

다음달 기업심리지수 전망은 전월 대비 1.3포인트 상승한 96.5로 조사됐다. 업종별로 보면 제조업과 비제조업이 모두 상승했다. 제조업은 전월 대비 2.3포인트 오른 100.5, 비제조업은 0.5포인트 오른 93.7을 기록했다.

제조업은 전자·영상·통신장비, 조선·기타운수, 금속가공 등을 중심으로, 비제조업은 사업시설관리·사업지원·임대, 건설업, 부동산업 등을 중심으로 상승했다.

한편, 기업경기실사지수와 소비자동향지수(CSI)를 합성한 경제심리지수(ESI)는 이달 97.9로 전월보다 1.1포인트 올랐다. 순환변동치는 95.9로 전월보다 0.2포인트 오르며 2022년 10월(96.6) 이후 3년 9개월 만에 가장 높았다. 이 팀장은 “아직 장기평균을 회복하진 않았지만 전반적으로 기업과 소비자의 심리가 점진적으로 회복하고 있다”고 말했다.