서대문 학부모회 간담회 성료… “학교와 지역이 함께 만드는 교육”

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서대문 학부모회가 28일 지역 내 한 식당에서 지역 학교 운영위원장과 학부모회장, 그리고 신임 구청장이 함께하는 간담회를 개최하고 지역 교육 발전과 학교 협력 방안에 대해 의견을 나눴다.

이번 간담회는 신임 구청장 취임 이후 학교 현장의 목소리를 직접 듣기 위해 마련된 첫 공식 소통의 자리로, 서대문구 내 초·중·고 학교 학부모 대표들이 한자리에 모여 학교별 현황과 교육 현안을 공유하며 지역사회와 학교가 함께 성장할 수 있는 다양한 협력 방안을 논의했다.

참석자들은 학교마다 처한 교육환경과 과제를 소개하고, 지역사회와의 긴밀한 협력을 통해 학생들에게 더 나은 교육환경을 제공할 수 있는 방안을 제안했다.

특히 학부모들이 지역사회의 역량 있는 주민으로서 학교와 지역을 연결하는 가교 역할을 하며 교육공동체를 만들어 가자는 데 뜻을 모았다.

박운기 서대문구청장은 학부모들의 다양한 의견을 경청하며 “학교와 지역은 함께 성장해야 하는 공동체”라며 “오늘 제안된 의견들을 소중히 검토하고, 학교 발전을 위해 구청에서도 아낌없이 협력하겠다”고 밝혔다.

또한 “지역 교육을 위해 자발적으로 헌신하는 서대문 학부모회의 활동을 응원하며 앞으로도 지속적인 소통과 협력을 이어가겠다”고 말해 참석자들의 큰 공감을 얻었다.

서대문 학부모회는 앞으로도 학교 간 네트워크를 강화하고 교육 현장의 다양한 의견을 모아 학교와 지역사회가 함께 성장하는 교육공동체를 만들어 갈 계획이다.

박승란 서대문 학부모회장은 “이번 간담회는 학교와 지역이 서로를 이해하고 협력의 방향을 함께 모색한 뜻깊은 시간이었다”며 “앞으로도 학부모의 목소리가 교육 정책과 지역사회에 잘 전달될 수 있도록 소통의 자리를 지속해서 마련하겠다”고 말했다.