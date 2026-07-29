2Q 영업익, 전년 동기 대비 87.5% ↑ 해외 매출 5845억원…전체 35% 차지 “차별화된 R&D 역량으로 고객 호응”

[헤럴드경제=김진 기자] LG생활건강이 올해 2분기 548억원의 연결 영업이익을 기록했다. 전년 동기 대비 87.5% 증가한 금액이다. 북미를 중심으로 글로벌 사업 실적이 개선되는 등 포트폴리오 재편 전략이 가시적 성과를 내고 있다.

29일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 LG생활건강의 올해 2분기 연결 기준 매출은 1조6574억원, 영업이익은 1028억원을 각각 기록했다. 전년 동기 대비 각각 3.3%, 87.5% 증가했다.

2분기 실적 전반에 걸쳐 글로벌 성장이 두드러졌다. 2분기 해외 매출은 전년 동기 대비 12.6% 증가한 5845억원으로, 전사 매출의 35%에 달했다. 북미 지역 매출은 같은 기간 47.3% 늘어난 2058억원을 기록했다. 중국 매출은 5% 줄어든 1760억원이다. 북미 매출이 중국을 넘어선 건 LG생활건강의 독립법인 분할 이후 처음이다.

미국의 관세 환급도 일시적으로 실적 개선에 영향을 미쳤다.

부문별로 살펴보면 뷰티 매출은 8184억원으로 전년 동기 대비 3.9% 늘었다. 영업이익도 444억원을 기록하며 흑자 전환했다. 닥터그루트와 유시몰, 도미나스, VDL, 힌스 등 주요 브랜드의 성장세가 뷰티 실적을 견인했다.

홈케어앤데일리뷰티(HDB) 부문 매출은 전년 동기 대비 5.5% 증가한 3776억원으로 집계됐다. 영업이익은 23.1% 증가한 223억원이다. 리프레시먼트 매출은 같은 기간 0.5% 늘어난 4614억원이다. 영업이익은 15.1% 감소한 361억원으로 나타났다. 월드컵 프로모션 등의 영향으로 매출이 소폭 늘었으나, 중동 전쟁에 따른 원부자재 가격 상승 등으로 영업이익은 하락했다.

LG생활건강 관계자는 “차별화된 연구·개발(R&D) 역량으로 출시한 제품들이 고객에게 좋은 반응을 얻고 있다”며 “성장 잠재력이 높은 시장과 핵심 채널에 대한 투자를 확대해 과학적 연구에 기반한 ‘인텔리전트 K-뷰티’를 선도하겠다”고 말했다.

한편 LG생활건강은 이날 이사회에서 2026년 중간배당을 주당 1500원 지급하기로 의결했다. 중간배당은 8월 14일 기준 주주를 대상으로 같은 달 28일까지 지급된다.