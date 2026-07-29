[헤럴드경제=차민주 기자] “애플 ‘디벨로퍼 아카데미’가 배출한 한국 개발자는 1000명을 넘어섰습니다. 이들이 앱스토어에 출시한 앱은 400개를 돌파했습니다.” (엔웨이 셰이 애플 개발자 릴레이션 총괄 발언 中)

애플이 국내 개발자 생태계에 대한 투자를 확대한다. 개발자 양성 기관 ‘디벨로퍼 아카데미’를 중심으로 국내 인재를 육성하는 것은 물론, 개발에 특화한 인공지능(AI) 도구를 제공해 이들의 해외 진출을 돕겠다는 방침이다.

개발자는 높은 연봉과 전문성을 바탕으로 최근 5년간 20대 취업준비생 사이에서 주목받아 온 직군이다. 국내 신입 개발직 초봉이 최대 6000만원으로 알려진 만큼, 애플 디벨로퍼 아카데미가 배출한 국내 개발자 초봉도 이와 비슷한 수준일 것으로 예상된다. 전공과 관계없이 개발 분야에 뛰어드는 청년도 늘었다.

29일 엔웨이 셰이 애플 개발자 릴레이션 총괄은 서울 강남구 아셈타워 애플코리아 사무실에서 열린 ‘개발자 생태계 브리핑’에서 “한국의 개발자 생태계를 지원하는 서비스를 지난 25년간 지속해서 지원해 왔으며, 앞으로도 한국과의 파트너십을 강화하겠다”며 이같이 밝혔다.

우선 셰이 총괄은 애플의 디벨로퍼 아카데미를 중심으로 국내 생태계에 대한 투자를 확대하겠다고 강조했다. 디벨로퍼 아카데미는 개발 경험이나 전공과 관계없이 교육생을 선발해 코딩부터 디자인, 마케팅, AI 활용까지 다양한 개발 영역을 교육하는 개발자 양성 기관이다. 한국에는 지난 2022년 경북 포항에 문을 열었다.

그는 “한국 개발자 생태계에 대한 장기 투자의 일환으로 디벨로퍼 아카데미를 설립했다”며 “특히 이 가운데 절반 이상이 여성이라는 점이 고무적으로, 애플은 기존 개발자를 지원하는 데 그치지 않고 차세대 개발자를 육성할 것”이라고 했다.

셰이 총괄은 디벨로퍼 아카데이의 수료생의 성과에 대해 우수하다고 평가했다. 그는 “지난 6년간 약 600명이 참가해 120명 이상이 수상했으며, 이 가운데 10명은 최우수 수상자로 선정돼 미국 애플 본사를 방문했다”고 했다. 그러면서 “올해 수상자 중 7명도 아카데미 졸업생이거나 현재 교육을 받는 학생”이라고 덧붙였다.

셰이 총괄은 애플의 AI 개발 체계인 ‘인텔리전스 프레임워크’에 기반해 개발자의 AI 활용도를 넓히고 있다고도 밝혔다.

그는 “애플의 ‘코어 AI’ 프레임워크를 활용하면 대규모언어모델(LLM)을 기기 안에서 직접 구동하는 것도 가능하다”며 “또 통합 개발 환경인 ‘엑스코드(Xcode) 27’를 통해 애플의 AI 모델뿐만 아니라 앤트로픽의 클로드, 구글의 제미나이와 같은 최신 AI 모델을 개발 워크플로 안에서 활용할 수 있다”고 했다.

이어 “스위프트 응용 인터페이스(UI)와 같은 기술도 진화해, 개발자가 모바일 앱부터 애플 생태계를 넘어 다양한 플랫폼을 구축하는 데 필요한 메모리 안정성을 제공한다”고 했다.

이날 현장에서는 ▷아이패드용 3차원 창작 앱 ‘패더: 드로 인 3D’ 개발사 스케치소프트 ▷영상 편집 앱 ‘웨일로’ 개발사 비모소프트 ▷게임 ‘쿠키런: 오븐스매시’ 개발사 데브시스터즈 ▷PC·콘솔 게임 ‘데이브 더 다이버’ 개발사 민트로켓 등 국내 기업 4곳의 데모 세션이 진행됐다. 이들 기업은 애플과의 협력에 기반해 해외 진출 경로를 확보한 사례로 소개됐다.

특히 황재호 민트로켓 대표는 자사가 개발한 게임 ‘데이브 더 다이버’가 애플과의 협력을 토대로 해외 시장에 출시될 예정이라고 설명했다.

데이브 더 다이버는 PC·콘솔에서 세계 누적 판매량 800만장을 넘긴 국내 게임이다. 황 대표는 “애플의 앱스토어는 구매 전 무료 체험 시스템인 ‘트라이 비포 유 바이(Try Before You Buy)를 갖추고 있는데, 이를 활용해 북미 시장에서 영향력을 확장할 것으로 기대하고 있다”고 했다.