서울 청년 유형 만 39세까지 확대 제대군인 할인 연령 연장 등 적용

[헤럴드경제=홍승희 기자] 국토교통부 대도시권광역교통위원회(대광위)와 서울특별시는 서울시의 기후동행카드 운영 종료 일정에 맞춰, 서울시민을 대상으로 한 ‘모두의카드(기후동행패스)’를 9월 1일 정식 출시한다고 30일 밝혔다.

‘모두의카드(기후동행패스)’는 기존 ‘모두의카드’에 서울시민을 위한 청년 유형 확대 등 지역 특화 혜택을 더한 서비스다.

대광위는 현재 경기·인천·부산·세종·광주·경남·울산 등 7개 지방정부와 특화사업을 추진하고 있으며 서울시는 8번째로 모두의카드 지역 특화사업에 참여한다. 서울시는 특화서비스로 청년 유형 연령 기준을 만 19~34세에서 19~39세로 연장 요청했고, 시스템 연계 및 검증하는 절차를 진행 중이다. 이에 따라 만 35세~39세 서울시민도 청년 유형의 환급 혜택을 지원받게 된다.

향후 기존 기후동행카드 혜택인 제대군인 할인 연령 연장, 따릉이 할인 연계 등을 적용할 예정이다.

모두의카드는 정률형과 정액형 중 가장 유리한 방식을 자동 적용하는 환급 시스템을 갖추고 있어 6만2000원 이하 대중교통 이용금액도 정률형으로 환급받을 수 있다.

다자녀, 어르신, 저소득층에게 차등을 둬 환급혜택을 지원 중이며 특히 고유가 상황에 대응해 9월까지 한시적으로 추경 혜택을 제공 중이다.

이미 모두의카드(K-패스)를 이용 중인 서울시민은 카드를 추가로 발급받지 않아도 서울시 특화 혜택이 자동으로 적용된다.

서울시는 기존 기후동행카드 30일권 종료와 모두의카드(기후동행패스) 시행 사이에 시민 불편이나 혜택 공백이 발생하지 않도록 기존 기후동행카드 30일권의 운영을 한 달 연장한다. 기존 선불 기후동행카드의 마지막 충전을 8월 31일로 변경하고 선불 기후동행카드는 9월 29일까지, 후불 기후동행카드는 9월 30일까지 이용할 수 있도록 연장한다.

한편 모두의카드 가입자는 지난 7월 29일 600만명을 돌파했다. 지난 4월 가입자 500만 명 달성한 이후 약 3개월 만에 가입자가 100만 명 증가했다.

김용석 대광위 위원장은 “서울시와의 긴밀한 협의를 통해 기후동행카드 종료에 따른 시민들의 혜택 공백을 차단하고 이용편의를 높일 수 있게 됐다”고 말했다.

정상훈 서울시 행정1부시장 직무대리는 “기후동행패스 출시는 서울시와 대광위가 긴밀하고 적극적인 협력으로 조속한 출시를 이뤄낸 값진 결과물”이라며 “앞으로도 ‘기후동행패스’의 지속적인 혜택 확대를 통해 서울 시민 누구나 편리하고 저렴한 교통 복지를 누릴 수 있도록 교통 혁신을 이어가겠다”고 밝혔다.