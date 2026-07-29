[헤럴드경제=윤창빈 기자] 29일 오후 서울 명동거리에서 외국인 관광객들이 쇼핑백을 들고 관광을 하고 있다. 올해 상반기 서울을 찾은 외국인은 작년 동기 대비 20% 이상 증가한 823만명으로, 이들이 서울에서 쓴 신용카드 금액또한 50% 넘게 상승한 5조6천192억원이다. 서울시 관계자는 “올 상반기 관광객과 소비액은 모두 역대 최고를 경신한 것”이라고 말했다.
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입력 2026-07-29 15:34:44
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[헤럴드경제=윤창빈 기자] 29일 오후 서울 명동거리에서 외국인 관광객들이 쇼핑백을 들고 관광을 하고 있다. 올해 상반기 서울을 찾은 외국인은 작년 동기 대비 20% 이상 증가한 823만명으로, 이들이 서울에서 쓴 신용카드 금액또한 50% 넘게 상승한 5조6천192억원이다. 서울시 관계자는 “올 상반기 관광객과 소비액은 모두 역대 최고를 경신한 것”이라고 말했다.
구윤철 “가상자산 과세, 예정대로 내년 시행…필요시 보완할 것” [크립토360]
정부가 내년부터 가상자산 과세를 예정대로 시행하겠다는 입장을 재확인했다. 과세 시행 이후 제도상 보완이 필요한 부분은 추가로 검토하겠다는 방침이다.
“개그맨 선배가 안전벨트로 묶고 얼굴 폭행”…‘사장님 나빠요’ 개그맨의 폭로
[헤럴드경제=김성훈 기자] “사장님 나빠요”라는 유행어로 유명한 개그맨 정철규가 과거 선배 개그맨으로부터 폭행을 당한 사실을 폭로했다. 정철규는 26일 유튜브 채널 ‘나무미키 흥신소’에 공개된 ‘개그맨 똥군기!! 차에서 벨트 메고 맞은 이유?? 선배님 나빠요 특채 블랑카!’라는 제목의 영상에 출연했다. 정철규는 2004년 KBS 특채 개그맨으로 데뷔해 KBS ‘폭소클럽’에서 외국인 노동자 ‘블랑카’ 캐릭터로 큰 사랑을 받았다. 진행자 미키광수가 “특채 개그맨인데도 공채 개그맨 선배들한테 끌려가서 맞은 적 있냐”라고 묻자, 정철규는 피해 사실을 꺼내놓았다. 정철규는 당시 광고 계약을 계약금 없이 하게 됐는데, 선배들이 ‘최하 계약금 3000만원인데 왜 그렇게 계약을 하냐’라고 지적을 했다고 한다. 이에 정철규는 ‘여기가 좋아서 계약하는 것이다. 돈 보다는 처음 손 내밀어 준 곳이니까 하겠다. 다른 데서 3000만 원 주고 이런 건 중요하지 않다’고 답했다고 했다. 그러자 한 선배가 불
“회당 출연료 5억 줬는데” 쏟아지는 ‘뭇매’…궁지에 몰린 디즈니+
[헤럴드경제= 박영훈 기자] “야심작 조기 투입, 디즈니 살릴까” “볼 게 없다” “너무 심하다” 뭇매를 맞으며 디즈니+ 이용자들이 갈수록 줄어들고 있다. 한때 월 이용자 400만명대에서 300만명대로 100만명이나 줄어들었다. 디즈니+는 주연 배우 회당 출연료 3억~5억원 등 거액을 쏟아붓고도 크게 고전하고 있다. 한국에서 궁지에 몰렸다. 데이터플랫폼 기업 아이지에이웍스의 모바일인덱스에 따르면 지난달 디즈니+ 이용자는 312만명으로 전월 대비 15% 넘게 감소했다. OTT 가운데 감소 폭이 가장 크다. 디즈니+는 오리지널 콘텐츠 조기 투입 ‘특단의 조치‘에 나섰다. 디즈니+ 측은 25일 “‘메이드 인 코리아’가 오는 9월 시즌2 공개를 확정하며 티저 포스터와 프리 티저 예고편을 공개했다”고 밝혔다. 지난해 공개된 ‘메이드 인 코리아’ 시즌1은 부와 권력에 대한 야망을 지닌 남자와 그를 막기 위해 모든 것을 내던진 검사, 시대의 소용돌이 속 펼쳐지는 이야기를 담아 국내외 인기를 끌었
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[헤럴드경제= 박영훈 기자] “야심작 조기 투입, 디즈니 살릴까” “볼 게 없다” “너무 심하다” 뭇매를 맞으며 디즈니+ 이용자들이 갈수록 줄어들고 있다. 한때 월 이용자 400만명대에서 300만명대로 100만명이나 줄어들었다. 디즈니+는 주연 배우 회당 출연료 3억~5억원 등 거액을 쏟아붓고도 크게 고전하고 있다. 한국에서 궁지에 몰렸다. 데이터플랫폼 기업 아이지에이웍스의 모바일인덱스에 따르면 지난달 디즈니+ 이용자는 312만명으로 전월 대비 15% 넘게 감소했다. OTT 가운데 감소 폭이 가장 크다. 디즈니+는 오리지널 콘텐츠 조기 투입 ‘특단의 조치‘에 나섰다. 디즈니+ 측은 25일 “‘메이드 인 코리아’가 오는 9월 시즌2 공개를 확정하며 티저 포스터와 프리 티저 예고편을 공개했다”고 밝혔다. 지난해 공개된 ‘메이드 인 코리아’ 시즌1은 부와 권력에 대한 야망을 지닌 남자와 그를 막기 위해 모든 것을 내던진 검사, 시대의 소용돌이 속 펼쳐지는 이야기를 담아 국내외 인기를 끌었