“개그맨 선배가 안전벨트로 묶고 얼굴 폭행”…‘사장님 나빠요’ 개그맨의 폭로

[헤럴드경제=김성훈 기자] “사장님 나빠요”라는 유행어로 유명한 개그맨 정철규가 과거 선배 개그맨으로부터 폭행을 당한 사실을 폭로했다. 정철규는 26일 유튜브 채널 ‘나무미키 흥신소’에 공개된 ‘개그맨 똥군기!! 차에서 벨트 메고 맞은 이유?? 선배님 나빠요 특채 블랑카!’라는 제목의 영상에 출연했다. 정철규는 2004년 KBS 특채 개그맨으로 데뷔해 KBS ‘폭소클럽’에서 외국인 노동자 ‘블랑카’ 캐릭터로 큰 사랑을 받았다. 진행자 미키광수가 “특채 개그맨인데도 공채 개그맨 선배들한테 끌려가서 맞은 적 있냐”라고 묻자, 정철규는 피해 사실을 꺼내놓았다. 정철규는 당시 광고 계약을 계약금 없이 하게 됐는데, 선배들이 ‘최하 계약금 3000만원인데 왜 그렇게 계약을 하냐’라고 지적을 했다고 한다. 이에 정철규는 ‘여기가 좋아서 계약하는 것이다. 돈 보다는 처음 손 내밀어 준 곳이니까 하겠다. 다른 데서 3000만 원 주고 이런 건 중요하지 않다’고 답했다고 했다. 그러자 한 선배가 불