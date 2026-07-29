7월 28일 서울시 주택실‧문화본부‧SH공사와 면담 갖고 진행상황 점검 및 청취 공공주택ㆍ시립도서관 복합화 예정… 지난달 착공, ‘29년 준공 목표로 추진 임만균 의장 “주민이 하루빨리 복합문화시설 이용할 수 있도록 사업 속도 내주길”

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울특별시의회 임만균 의장은 7월 28일 오후 2시 옛 금천경찰서 부지(관악구 신림동 544)에 조성되고 있는 ‘관악문화플라자 복합화 사업’ 진행 상황을 점검하고 차질 없는 추진을 당부했다.

이날 임 의장은 주택실(공공주택과), 문화본부(문화시설과), 서울주택도시개발공사와 면담을 갖고 공공주택 270여 세대를 비롯해 시립도서관, 주민 개방 주차장 계획 등을 꼼꼼히 살폈다. 지난달 공사에 들어간 ‘관악문화플라자’는 오는 2029년 준공을 목표로 추진된다.

임 의장은 “지난 2019년 서울시가 권역별 시립도서관 조성 계획을 발표한 뒤로 7년 만에 옛 금천경찰서 부지 시립도서관 사업이 첫 삽을 떴다”며 “오랫동안 기다려온 주민이 하루빨리 복합문화시설을 편리하게 이용할 수 있도록 사업에 속도를 내달라”고 요청했다.

임 의장은 시립도서관을 포함하고 있는 ‘관악문화플라자’ 조성이 문화 인프라 격차 해소와 정보ㆍ문화 균형발전을 위해 조속하게 추진돼야 함에도 불구하고, 그간 더디게 진행된 사업 속도에 우려를 표하며 빠른 추진을 촉구해 왔다.

임 의장은 “관악문화플라자가 들어서면 금천경찰서 이전 이후 침체됐던 지역이 활력을 되찾고, ‘관악’이 교육과 문화의 중심지로 도약하는 계기가 될 것”이라며 “특히 주차장 시설 일부 개방으로 인근 주택가 주차난에도 숨통이 트일 것으로 기대되는 만큼 준공까지 꼼꼼하게 챙겨봐 달라”고 말했다.