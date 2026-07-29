[헤럴드경제=민성기 기자] 박문성 축구 해설위원이 국회 청문회에 불출석하는 이임생 전 대한축구협회 기술총괄이사를 강하게 비판했다.

28일 MBN에 따르면 이 전 기술이사는 오는 30일 열리는 국회 문화체육관광위원회 축구협회 청문회에 증인으로 채택됐지만, 캄보디아 프로축구단 취업을 이유로 불참 의사를 밝혔다. 그는 “법률 대리인을 대신 출석시키겠다”는 뜻을 전달했으나 문화체육관광위원회가 거절한 것으로 알려졌다.

이 전 이사는 지난 2024년 7월 권한이 없는 상태임에도 홍명보 전 감독 선임을 밀어붙여 절차적 정당성 논란의 중심에 섰던 인물이다.

박 위원은 이날 자신이 운영하는 동영상채널에서 “100번 양보해서 다른 사람은 몰라도, 정몽규 회장, 홍명보 감독, 이임생 이사는 꼭 나와야 된다”고 말했다.

그는 “축구협회가 보유한 정관에 위배되는 행위를 했다는 사실은 이미 법원의 판결을 통해 드러났다”며 “그렇다면 이런 행위를 주도했던 인물들이 직접 청문회 자리에 나와서 자신들의 입장을 이야기하고, 잘못된 부분에 대해서는 지적을 받고 혼이 나며 밝혀야 할 사실은 명명백백히 밝히는 것이 맞다”고 지적했다.

이어 박 위원은 “자신이 한 행동에 대해 당당하게 이야기하거나 잘못이 있다면 사과를 하는 것이 어른으로서 보여줘야 할 최소한의 역할이자 책무가 아니냐”면서 “지금 보여주는 모습은 쫄보 같고, 비겁하며, 무책임하고 전혀 멋있지 않다”고 강도 높은 비판을 이어갔다.

법률대리인을 내세우려고 했다는 소식에 대해선 “사실이라면 정말 말도 안 되는 거다. 청문회는 법적 분쟁을 따지는 자리가 아니라 공적인 책임을 묻는 자리”라며 “잘못된 거에 대해 직접 나와 해명을 하라는 자리인데, 법률대리인을 이야기하는 건 책임으로부터 회피하고 사실 확인 보다는 법률적으로 방어하겠다는 뜻”이라고 지적했다.