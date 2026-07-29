한-브라질 ‘비즈니스라운드테이블’ 항공·우주분야 등 양국 기업간 7건 MOU 희토류 안정적 공급망 확보 협약도 성과 브라질産 육류 한국시장 진출 조율 당부

이재명 대통령은 28일(현지시간) 한국과 브라질의 주요 기업인들을 만나 “양국 기업인들이 힘을 모아 주신다면 한국과 브라질은 항공기 제조강국이자 공급망 협력의 중요한 파트너, 그리고 나아가 글로벌 뷰티 시장의 선도자로 동반성장할 수 있을 것”이라고 밝혔다.

브라질을 국빈방문 중인 이 대통령은 이날 상파울루의 한 호텔에서 열린 한-브라질 비즈니스라운드테이블 행사에서 “양국의 미래 협력에 대해서 논의해 매우 뜻깊다”면서 이같이 말했다.

이날 행사에서는 양국 주요 민간기업 간 7건의 업무협약(MOU)도 체결됐다.

특히 한국항공우주산업(KAI)과 브라질 엠브라에르가 체결한 ‘민항기 및 항공우주 분야에 대한 협력’ MOU가 눈길을 끈다. 양사는 항공기 관련 신기술 분야의 연구개발(R&D) 협력을 모색하면서 상업용 항공기, 항공기 구조물, 미래항공 모빌리티 분야에서 공동개발 프로젝트를 수행하기로 했다.

앞서 이 대통령은 브라질 국빈방문 첫 일정으로 브라질리아 공군기지에서 엠브라에르가 제작해 한국 공군에 인도할 차기 대형수송기 C-390을 시찰하며 “앞으로 민항기도 같이 만들어 보자”고 제안한 바 있다. 엠브라에르의 전 세계 민항기 점유율은 차이가 크긴 하지만 보잉·에어버스에 이어 3위권으로 알려져 있다.

이 대통령은 이날 행사에서 “브라질은 최고 수준의 중소형 민항기 생산역량을 보유하고 있다”며 엠브라에르를 추켜세우기도 했다.

이 대통령은 포스코 인터내셔널과 브라질 메테오릭리소시스 간 체결한 희토류의 안정적 공급망 확보 차원의 MOU와 관련해선 “브라질은 첨단산업의 필수적인 니켈, 철광석 등 핵심광물의 보고”라면서 “수력, 풍력, 태양광, 풍부한 청정에너지에 바이오 에탄올 시장까지 선도하고 있다”고 평가했다.

이어 “대한민국은 인공지능(AI), 반도체, 바이오는 물론 자동차, 철강 등에 역량을 갖춘 제조업 강국”이라며 “한국의 독보적인 혁신 기술과 제조 역량, 브라질의 풍부한 자원이 힘을 합친다면 우리 양국은 안정적인 공급망과 미래산업을 함께 이끄는 최적의 파트너로 도약할 것”이라고 전망했다.

포스코홀딩스는 희토류 등 핵심광물 분야에서 브라질과 협력하면서 희토류를 공급받는 것에 그치지 않고 브라질 내 희토류 공급망을 구축해 양국 상생 모델을 만들겠다고 제안했다.

김용범 청와대 정책실장은 행사를 마치고 기자들과 만나 양국이 이날 행사에서 ▷제조·인프라 ▷첨단산업 ▷소비자·유통 등 3가지 분야를 중심으로 민간 협력 방안을 중점 논의했다고 전했다.

이 대통령은 향후 양국 경제인들의 협력과 관련해 “후속 조치로 양국이 각각 상대국의 진출 기업 또는 진출 희망기업들의 애로를 직접 듣고 해결하는 플랫폼을 조속히 가동하라”면서 그 결과를 양국 대통령에게 보고해달라고 김 정책실장에게 주문하기도 했다.

전날 맺은 공동성명에 포함된 브라질산 쇠고기와 돼지고기의 한국 시장 접근에 관한 기존 약속을 재확인하고 검역·위생 절차를 구체화하기로 한 것과 관련해서는 “한국 공산품의 브라질 시장 개방과 브라질 농축산물의 한국 시장 개방을 둘러싼 복잡한 이해관계가 있는 것이 사실”이라면서도 “양국 모두에게 도움이 되므로 양국 전담 라인이 이를 조율해 주기 바란다”고 당부했다.

류진 한국경제인협회 회장은 행사에서 “오늘날 브라질은 에너지, 광물, 식량의 경제안보의 핵심이 될 글로벌 공급망을 선도하는 국가”라며 “한국은 첨단 제조와 디지털 혁신 경쟁력을 보유하고 있다”고 설명했다.

이와 함께 이 대통령은 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령의 정치적 상징인 상파울루 금속노동조합 본부를 직접 찾았다.

룰라 대통령은 1975년 당시 10만명의 노조원을 둔 금속노조 위원장으로 당선되고 1980년 브라질 사상 최대 규모의 파업을 주도하며 본격적인 정치행보를 시작한 것으로 평가받는다.

한편 브라질 일정을 마친 이 대통령은 29일 브라질을 출발해 이번 순방의 세 번째 목적지인 칠레 산티아고로 향한다. 서영상·문혜현 기자