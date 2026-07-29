‘사이좋은 AI네트워크’ 전국 확대 목표

카카오 임팩트재단은 지난 28일 카카오 AI 캠퍼스에서 AI 시민성 교육 체계 구축을 위한 전문가 협의체 ‘사이좋은 AI 네트워크’(사진)를 출범했다고 29일 밝혔다.

카카오 임팩트재단은 2015년부터 11년간 운영해 온 청소년 디지털 시민성 교육 프로그램 ‘사이좋은 디지털 세상’을 AI 영역으로 전격 확대한다. 이를 통해 청소년이 AI를 책임감 있게 활용하는 데 필요한 역량을 기를 수 있도록 ‘AI 시민성 교육’ 모델을 새롭게 구축한다.

새롭게 도입되는 AI 시민성 교육 모델은 기존의 디지털 시민성 7대 핵심 역량인 ▷감정 및 공감 ▷디지털 에티켓 ▷사이버폭력 예방 ▷디지털·AI 리터러시 ▷개인정보 보호 ▷저작권 ▷온라인 정체성에 AI 시대의 핵심 역량인 ▷메타인지와 ▷회복탄력성을 추가됐다.

재단은 AI 시민성 교육을 단순한 기술 활용법이나 생성형 AI 사용법을 가르치는 교육과는 차별화한다는 구상이다. ‘사이좋은 AI 네트워크’는 AI 기술과 교육의 균형 잡힌 시각을 반영하기 위해 AI·교육 분야 전문가들로 구성했으며, 자문위원과 전문위원으로 나뉘어 운영한다.

재단은 전문가 협의체와 대학별 공동 연구를 바탕으로 AI 시민성의 개념과 핵심 역량을 구체화하고, 이를 실제 학교 현장에서 활용할 수 있는 교육과정으로 발전시킬 계획이다.

재단은 올해 전국 1000개 학급(약 2만명)을 대상으로 기존 ‘사이좋은 디지털 세상’을 운영한다. 김광우 기자