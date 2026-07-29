가슴 열던 재수술 대신 ‘시술’로 해결

가톨릭대 서울성모병원은 심뇌혈관병원 순환기내과 장기육 교수(오른쪽 두 번째)팀이 국내 최초로 라마콘(LLAMACORN) 시술을 성공리에 마쳤다고 29일 밝혔다.

이번 시술은 경피적 대동맥판 치환술(TAVI)의 새로운 고난이도 접근법으로, 89세 여성 환자를 대상으로 진행됐다. 경피적 대동맥판 치환술은 딱딱하게 굳어진 대동맥 판막이 혈액 순환을 방해해 호흡곤란, 흉통, 실신 등을 유발하는 대동맥판막 협착증을 개흉 수술 없이 카테터로 치료하는 술기다.

다만 이렇게 삽입된 인공 판막도 시간이 지나면 조직이 퇴행하거나 손상될 수 있다. 이 경우 기존 판막 안에 새 판막을 다시 삽입하는 재시술을 밸브-인-밸브(Valve-in-Valve) 시술이라 부른다. 문제는 기존 판막 안에 또 다른 판막을 겹쳐 넣는 과정에서, 아직 제거되지 않은 기존 판막의 판막엽이 새 판막에 눌려 위쪽으로 밀려 올라가면서 관상동맥 입구를 가로막을 위험이 있다는 점이다. 관상동맥이 막히면 심근경색으로 이어질 수 있어, 밸브인밸브 시술 전에는 이 위험을 낮추는 판막엽 처치 기법이 필수적으로 검토된다.

가장 먼저 실시된 바실리카 기법은 관상동맥을 막을 것으로 예상되는 판막엽을 와이어로 절개해 두 갈래로 벌려 열어두는 방식이다. 이어 2022년 유니콘 기법이 개발됐다. 그 다음 개발된 방식이 이번에 시행된 라마콘이다. 김광우 기자