철강·전략자원·에너지 ‘트리플 코어’ 재편 리튬 핵심축으로…17.3만톤 생산체제 구축 향후 3년간 미래 성장 분야에 16.7조 투입

포스코그룹이 철강 중심의 사업 구조를 리튬, 이차전지소재, LNG, 신재생에너지까지 아우르는 ‘자원 중심’ 체제의 전환에 속도를 내고 있다. 글로벌 공급망 재편과 보호무역 확산 속에서 단순 소재 기업을 넘어 국가 산업에 필요한 핵심 자원을 공급하는 기업으로 입지를 넓히겠다는 구상이다.

28일 업계에 따르면 포스코그룹은 산업자원(철강), 전략자원(리튬·양극재·음극재·희토류), 에너지자원(LNG와 신재생에너지)을 3대 축으로 삼는 ‘트리플 코어’ 체제 구축을 중장기 경영 전략의 최우선 실천 과제로 제시했다.

장인화 포스코그룹 회장은 앞서 지난 2일 열린 ‘CEO 인베스터데이’에서 “철강, 소재에 이어 자원으로 업(業)의 영역을 확장해 국가 산업 안보와 공급망 강화를 선도하겠다”며 포스코그룹을 ‘국가대표 핵심자원 공급자’로 키우겠다는 비전을 제시한 바 있다.

목표도 구체화했다. 포스코그룹은 2035년 합산 기준 매출 187조원, 영업이익 13조1000억원을 달성하겠다는 중장기 계획을 세웠다.

핵심은 리튬이다. 포스코그룹은 2033년까지 연 17만3000톤의 리튬 생산 체제를 구축해 글로벌 리튬 상위 5위권 기업으로 올라서겠다는 목표를 세웠다. 2035년에는 리튬 사업에서만 1조8000억원 이상의 영업이익을 내겠다는 계획도 제시했다.

염수 리튬 사업은 이미 일부 성과가 나타나고 있다. 포스코아르헨티나는 지난 3월 영업 흑자로 전환했다. 여기에 아르헨티나 정부의 RIGI, 즉 대규모 투자유치 제도 승인도 받으면서 향후 세제와 인허가 측면에서 사업 안정성이 높아질 것으로 기대된다. 아울러 포스코그룹은 2033년 염수 리튬 10만톤 생산 체제를 완성하기 위해 염수 리튬 3·4단계 투자도 앞당겨 추진한다.

광석 리튬 분야에서도 원료 확보를 넓혔다. 포스코그룹은 지난 4월 호주 미네랄 리소스와 약 7억6500만달러(약 1조원) 규모의 합작 계약을 맺고 연 18만7000톤 이상의 리튬 정광을 확보했다.

철강 사업은 인도, 미국 등 수익성과 성장성이 높은 지역에 투자를 확대해 2031년까지 해외 철강 생산능력을 1000만톤까지 늘리고, 여기서 확보한 수익을 국내 저탄소 전환 투자에 다시 투입하는 선순환 구조를 만들겠다는 계획이다.

에너지자원 사업도 새 성장축으로 키운다. LNG는 밸류체인별 확장 전략을 추진하고, 글로벌 물동량 증가에 맞춰 트레이딩 규모를 늘린다. 신재생에너지는 국내 해상풍력과 해외 태양광 시장 진출을 본격화한다.

한편, 포스코그룹은 2026년부터 2028년까지 3년간 미래 성장 분야에 16조7000억원을 투입한다. 리튬을 비롯한 전략자원 확보, 철강 저탄소 전환, 에너지 사업 확대가 주요 투자 대상이다.

주주가치 제고 방안도 함께 추진한다. 포스코그룹은 시장에서 이어져 온 지주사 저평가를 해소하기 위해 상장 자회사 보유 지분율을 50% 수준까지 최적화할 계획이다.

이를 통해 확보한 재원은 포스코홀딩스가 직접 운영하는 전략자원 투자사업에 집중 투입할 방침이다. 정경수 기자