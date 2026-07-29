해미시 아태지역 부동산투자부문 대표 “자사 원칙에 맞는 투자 기회 찾는 중” “아태 핵심 부동산, 濠·日·싱가포르”

“블랙록은 최고의 펀더멘털을 갖춘 섹터에서 정보와 데이터 측면의 경쟁우위를 확보할 수 있을 때만 투자합니다. 한국은 세계에서 가장 매력적인 나라 중 하나입니다.”

해미시 맥도널드 블랙록(사진) 아태지역 부동산 투자 부문 대표 겸 최고투자책임자(CIO)는 28일 서울 여의도 블랙록자산운용 서울 오피스에서 열린 기자간담회에서 이같이 말했다.

세계 최대 자산운용사 블랙록은 아시아·태평양(APAC) 부동산 시장 가운데 호주와 싱가포르, 일본을 핵심 투자 지역으로 제시했다. 한국 부동산 시장은 투자 매력이 높다고 평가하면서도 자사의 원칙에 부합하는 투자 기회는 아직 찾지 못했다고 설명했다.

블랙록이 아태 지역에 주목하는 이유는 풍부한 유동성과 높은 시장 투명성 때문이다. 해미시 대표는 ”블랙록이 추구하는 밸류애드(Value-add) 전략은 자산을 매각할 때 유동성이 풍부한 시장일수록 성과를 극대화하기 유리하다“고 말했다.

그는 블랙록이 코어 플러스(Core Plus) 수준의 위험으로 밸류애드(Value-add) 수준의 수익률을 추구하는 전략을 운용하고 있다고 밝혔다.

상업용 부동산 투자 전략은 일반적으로 ▷코어(Core) ▷코어 플러스(Core Plus) ▷밸류애드(Value-add) ▷오퍼튜니스틱(Opportunistic)으로 구분된다. 이 가운데 밸류애드(Value-add)는 리모델링이나 용도 변경 등을 통해 자산 가치를 높인 뒤 매각하는 전략이다.

블랙록은 아태 지역에서 호주와 싱가포르, 일본을 주요 투자처로 꼽았다. 해미시 대표는 “부동산 시장의 성장을 이끄는 가장 중요한 거시 변수는 인구 증가”라며 “호주는 경제협력개발기구(OECD) 국가 가운데 인구 증가율 전망이 가장 높은 국가”라고 말했다.

특히 호주의 셀프스토리지(Self-storage) 시장을 대표적인 투자처로 제시했다. 그는 “셀프스토리지는 지난 20년간 가장 높은 총수익률과 운영마진을 기록했고, 자본지출과 운영비가 낮아 현금흐름이 우수한 자산”이라며 “호주는 미국과 유사한 이용 문화를 갖고 있지만 인구 대비 보급률은 미국의 3분의 1 수준에 불과해 성장 여력이 크다”고 설명했다.

싱가포르는 인구와 자본, 기업이 지속적으로 유입되는 점을 높게 평가했다. 그는 “싱가포르는 앞으로도 아태는 물론 글로벌 시장에서도 현재의 위상을 유지할 것”이라고 짚었다.

일본은 관광산업 확대를 핵심 투자 요인으로 꼽았다. 해미시 대표는 “일본 정부와 중앙은행이 관광산업 육성에 적극 나서고 있으며 2030년까지 관광객 1000만명 유치를 목표로 하고 있다”며 “이 같은 관광객 증가세에 힘입어 호텔을 비롯한 숙박시설 수요도 지속적으로 늘어나고 있다”고 말했다.

블랙록은 일본에서는 대형 호텔보다 부티크 호텔과 아파트호텔에 주목하고 있다. 해미시 대표는 “20~30개 객실 규모의 소규모 호텔은 경쟁이 상대적으로 적고 리스업이 빠르며 더 높은 가격에 매각할 수 있는 장점이 있다”고 설명했다. 문이림 기자