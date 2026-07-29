사진=한국녹색구매네트워크 제공
사진=한국녹색구매네트워크 제공

[헤럴드경제=임세준 기자] 한국녹색구매네트워크 ‘올해의 녹색상품선정위원회(공동선정위원장 전인수, 한승호)’가 서울 서초구 hy 본사 지하 1층 대강당에서 ‘2026 대한민국 올해의 녹색상품’ 시상식을 개최했다고 29일 밝혔다.

이날 시상식에서는 일반제품 및 서비스군과 전기전자제품군에서 총 15개사 38개 제품 및 서비스가 ‘2026 대한민국 올해의 녹색상품’으로 선정됐다.


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