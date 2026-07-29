건축·주택사업본부 매출 1조 5368억원

[헤럴드경제=김희량 기자] GS건설이 2분기 매출액 2조7799억원, 영업이익 914억원의 잠정실적을 발표했다. 전년 동기 대비 매출액은 13%, 영업이익은 43.6% 감소했다. 당기순이익은 144억원이다.

사업본부별로는 건축·주택사업본부 1조5368억원, 플랜트사업본부 4020억원, 인프라사업본부 3965억원의 매출을 기록했다.주택 경기 악화에 따른 착공현장 감소로 건축·주택사업본부 매출이 전년 동기(2조1484억원) 대비 28.5% 감소했으나 전기(1조4213억원) 대비 8.1% 증가했다. 플랜트사업본부 매출은 전년 동기(3407억원) 대비 18.0%, 인프라사업본부 매출은 전년 동기(3113억원) 대비 27.4% 늘었다. GS건설은 신규 공급 물량의 착공이 단계적으로 진행되며 건축·주택사업본부의 매출이 회복될 것으로 보고 있다.

2분기 신규수주는 5조2242억원으로 전년 동기(3조2304억원) 대비 61.7% 늘었다.

건축·주택사업본부에서 상대원2구역재개발정비사업(1조9218억원), 마천3재정비촉진구역주택재개발정비사업(1조142억원), 안산성포동주상복합사업(6416억원) 등을 수주하면서다. 상반기에는 성수전략1구역재개발사업(2조1540억원), 부산광안5재개발사업(9709억원), 서초진흥아파트재건축사업(6,793억원)등 도시정비사업에서 7조4695억원 규모의 시공권을 얻었다.

GS건설 관계자는 “불확실한 대외 환경에도 최선의 노력을 통해 미래 먹거리를 지속 확보하고 있다”며 “앞으로 안정적인 사업 포트폴리오 구축과 더불어 수익성 중심의 전략적인 경영활동을 이어갈 것”이라고 밝혔다.