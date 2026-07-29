[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]DGIST는 지난 25일부터 26일까지 양일간 충북 충주 탄금호 국제조정경기장에서 전국 대학생 조정인들의 화합과 교류의 장인 ‘제21회 대학조정대회’를 성황리에 개최했다.

DGIST와 충북조정협회가 공동으로 주관한 이번 대회는 ‘제12회 탄금호 생활체육조정대회’와 함께 진행됐으며 총 30경기가 치러졌다.

대회에는 주최교인 DGIST를 비롯해 고려대, 서울대, 연세대, 포스텍(POSTECH), 유니스트(UNIST), 한국외국어대, 한림대 등 국내 8개 대학에서 선수 및 임원진 300여명이 참가했다.

경기 결과 남학생 너클포어 결승에서는 한국외국어대가 3분 47초 42의 기록으로 금메달을 차지했으며 여학생 너클포어 결승에서는 고려대가 4분 10초 84로 1위에 올랐다.

이번 대회 종합우승의 영예는 한국외국어대가 안았으며 DGIST는 졸업생(OB) 에이트 부문에서 값진 동메달을 획득했다.

DGIST 조용철 입학학생처장은 “앞으로도 학생들이 다양한 체육 활동을 통해 균형 있게 성장할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.