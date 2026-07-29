착수 7개월 만에 신속통합기획 확정 제3종일반주거지역 상향 추진…최고 29층 계획

[헤럴드경제=윤성현 기자] 서울 은평구 불광동 359-1번지 일대 저층 노후 주거지가 최고 29층, 약 3100세대 규모 대단지로 재개발된다. 연신내역 배후 주거지 입지와 북한산 조망, 인근 학교 교육환경을 살려 불광2동 일대 주거환경을 개선하는 사업이다.

서울시는 불광동 359-1 일대 주택정비형 재개발사업의 신속통합기획을 착수 7개월 만에 확정했다고 29일 밝혔다.

대상지는 은평구 불광동 359-1번지 일대 13만2190㎡ 규모다. 연신내역과 은평뉴타운 사이에 위치한 1960년대 형성 저층 노후 주거지로, 협소한 도로와 급경사지가 많아 보행과 차량 통행이 불편했던 지역이다.

이 일대는 2017년부터 도시재생사업이 추진됐지만 주거환경 노후화 문제는 계속돼 왔다. 반면 초등학교와 중학교가 가깝고, 북한산과 향림근린공원 등 자연환경을 갖췄다. 통일로와 연서로를 통해 고양시와 은평구를 연결하고, 지하철 3·6호선과 수도권광역급행철도(GTX)-A·E 노선이 지나는 연신내역 배후 주거지라는 입지적 장점도 있다.

대상지는 제1종·제2종 7층·제2종·제3종일반주거지역에서 제3종일반주거지역으로 일괄적 용도지역 상향이 추진된다. 최고 높이는 29층 이하로 계획됐으며, 세대수는 공공임대주택을 포함해 약 3100세대 안팎이다. 용적률은 획지1 280% 이하, 획지2 260% 이하로 계획됐다.

먼저 장래 교통수요에 대응하기 위해 통일로와 연서로 일부 구간을 1~2차로 확폭하고, 단지 진출입과 차량 통행을 위해 동서 연결도로를 정비한다. 남북도로도 신설해 학교와 공영주차장 등 주요 시설 접근성을 높인다. 차량출입구는 5개소로 계획했다.

급경사지 문제도 보완한다. 최대 40m에 이르는 고저차를 고려해 구릉지형에 순응하는 대지조성 계획을 세웠고, 단차를 활용한 테라스하우스도 계획했다. 보행 약자를 위해 엘리베이터와 완만한 경사로도 설치한다.

사업성 개선 방안도 포함됐다. 서울시는 최대 2단계 용도지역 상향과 사업성 보정계수를 적용한다. 통일로에서 단지로 진입하는 통일로88길 일부 구간은 경사와 단차로 진출입구 확보가 어려워 입체도로로 계획했다. 토지는 민간이 소유하되 도로는 공공이 사용·관리하는 방식이다.

서울시는 이번 신속통합기획 확정으로 전체 신속통합기획 대상 309개소 중 194개소의 기획이 완료됐다고 설명했다. 불광동 359-1 일대는 이달 신속통합기획안 확정·통보 이후 정비계획 입안 절차와 정비계획 결정 절차를 밟게 된다.

김창규 서울시 도시공간본부장은 “이번 신속통합기획을 통해 불광동 359-1 일대가 교육·자연·교통을 모두 누릴 수 있는 불광2동의 대표 주거단지로 조성되길 기대한다”며 “정비구역 지정 등 후속 인허가 절차를 신속히 지원해 속도감 있게 사업이 추진되도록 하겠다”고 말했다.