구직 자신감 회복·취업역량 강화 지원 단·중기과정, 고용24시 누리집서 신청

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산 남구는 ㈜좋은일자리와 함께 구직 의욕을 잃고 사회적 고립에 놓인 구직 단념 청년을 대상으로 ‘2026년 청년도전 지원사업’ 하반기 참여자를 모집한다.

청년도전 지원사업은 청년들에게 구직에 대한 자신감 회복과 취업 역량 강화를 지원하는 고용노동부 공모사업이다.

참여 대상은 최근 6개월 이내 취업에 따른 고용보험 가입 이력, 실업급여 수급, 직업훈련 참여, 대학·대학원 재학, 국민취업지원제도 및 청년도전 지원사업 등의 참여 이력이 없는 18세 이상 39세 이하의 미취업·미창업 청년이다.

중기 과정 15명은 8월 6일까지, 단기 과정 7명은 10월 15일까지 모집하며, 고용24 누리집을 통해 온라인으로 신청하면 된다. 최종 선발자는 월 50만원의 수당과 과정 이수 및 취업 여부에 따라 최대 100만원까지 지원받는다. 문의는 ㈜좋은일자리(052-944-3500).