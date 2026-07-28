고액기부자 모임 ‘아너스클럽’ 가입

[헤럴드경제=강승연 기자] 한세예스24문화재단은 조영수 명예이사장이 대한적십자사에 1억원을 기부하고 고액기부자 모임인 ‘레드크로스 아너스클럽’에 전국 358호 회원으로 가입했다고 28일 밝혔다.

이번 기부는 조영수 명예이사장의 두 번째 사재 출연으로 이뤄졌다. 조 명예이사장은 2024년 모교인 서울대 인문대학 발전기금과 인문학 도서관 건립을 위해 1억원을 기부한 바 있다.

조 명예이사장은 서울대 문리과대학을 졸업한 뒤 미국 피츠버그대에서 석사 학위를, 이화여대에서 문학박사 학위를 취득했다. 현재 경기대학교 명예교수로 활동하고 있다. 학계에 오랜 기간 몸담았던 그는 2018년부터 5년간 한세예스24문화재단 이사장을 역임하며 학술연구 지원, 장학사업, 문화예술 지원사업 등 다양한 사회공헌 활동을 이끌어왔다.

레드크로스 아너스클럽은 대한적십자사가 2016년에 발족한 1억원 이상 고액 기부자 커뮤니티다. 사회 각계각층의 리더들이 참여해 나눔 문화 확산에 앞장서고 있으며, 모인 기부금은 재난 구호와 취약계층 지원 등 인도주의 사업에 활용된다.

조영수 명예이사장은 “뜻깊은 자리를 마련해 주신 대한적십자사 관계자분들께 감사드린다”며 “이번 기부가 우리 사회의 소외되고 어려운 이웃들에게 따뜻한 위로와 희망으로 전해지길 바란다”고 소감을 밝혔다.