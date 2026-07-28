[헤럴드경제=정석준 기자] 박정하 국민의힘 의원은 28일 “당 지도부에 쓴소리를 하고 있는 권영진 의원을 집어서 ‘당 지도부에 쓴소리하면 혼나’라고 얘기하려고 하는 것 아닌가”라고 말했다.

박 의원은 이날 MBC라디오에 출연해 “권 의원의 문제는 원내대표하고의 문제였고 풀어가는 과정은 좀 더 정치적으로 스무스하게 풀어갈 수 있지 않았을까”라며 이같이 밝혔다.

앞서 권 의원은 후반기 국회 상임위원회 배정 기준에 불만을 제기하며 정점식 원내대표를 찾아와 고성 항의하고 멱살을 잡은 것으로 알려졌다. 윤리위는 전날 권 의원에 대한 징계 절차를 착수했다.

박 의원은 “꼭 극단적으로 제명, 탈당 이런 얘기들이 막 오고 가고 해야 되나”라며 “의총에서 충분히 더 논의하고 난 다음에 진행될 수 있는 건”이라고 주장했다.

권 의원이 대구시당위원장, 행정안전위원회 간사 등을 사퇴한 것에 대해서는 “직접적으로 본인이 사과했고 향후 충분히 유감의 뜻을 표할 수 있는 행위나 행동들이 많이 있을 수 있으니까 지켜보는 것도 필요하다”고 말했다.

이어 “윤리위가 징계를 하거나 아니면 의총에서 어떤 의견들이 나오거나, 충분히 본인이 감수할 수 있는 수준에서 사과의 책임이 있다면 그것도 얼마든지 받아들일 수 있다”며 “제명, 탈당 권유, 너 나가라라는 식으로 막 몰아간다는 게 전체적으로 보면 당의 위상이나 이미지를 형성해 가는 데 비례성에 맞나”라고 반문했다.

조경태 의원에 대해서는 “논쟁의 여지가 좀 있다”고 평가했다. 조 의원은 야당 몫 국회부의장을 본회의에서 선출하는 과정에서 박덕흠 부의장을 겨냥해 더불어민주당 등 다른 당 의원들에게 낙선 전화를 했다는 이유로 윤리위에 제소됐다.

박 의원은 “국회부의장 선출 과정에서 당내 경선이 끝난 상황에서 이를 승복 안 하고 민주당 의원들하고 뭔가 얘기를 했다”며 “징계 수위를 한번 보고 그게 과연 합당한지 봐야 한다”고 지적했다.

진종오 의원에 대해서는 “직접적인 증거나 아니면 본인들의 소명이 있는지 한번 확인해 봐야 한다”며 “본인의 소명 과정도 필요한 거고 윤리위에서 이걸 어떻게 처리하는지 그 수위를 봐야 이게 과한지 아닌지를 알 수 있다”고 말했다.

진 의원은 무소속으로 부산 북갑 국회의원 보궐선거에 출마한 한동훈 의원을 지원하기 위해 부산 북구에 거처를 구하는 등 자당 후보가 있음에도 무소속 후보를 도왔다는 이유로 징계 대상에 올랐다.