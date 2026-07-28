‘듀라론-쿨’ 의류 시장 진출 속도 무신사·엄브로·내셔널지오그래픽 등과 콜라보

[헤럴드경제=박혜원 기자] 휴비스가 자사 냉감 섬유 브랜드 듀라론-쿨(Duraron-Cool) 의류 시장 진출에 속도를 내고 있다고 28일 밝혔다.

휴비스는 패션 브랜드 무신사 스탠다드, 엄브로와 올해 여름 시즌에 듀라론-쿨 소재를 적용한 티셔츠 제품을 출시했다. 아웃도어 브랜드 내셔널지오그래픽도 휴비스와 협업, 듀라론-쿨 냉감 소재를 적용한 신발과 가방을 선보였다.

휴비스 관계자는 “기존에 침구 중심이었던 듀라론-쿨 적용 범위를 일상복과 스포츠웨어, 패션 잡화 등으로 확대하고 있다”고 강조했다.

듀라론-쿨은 열전도율이 높은 폴리에틸렌(PE)을 주원료로, 사용자의 체온을 빠르게 낮추는 것이 특징이다. 휴비스는 지난 2022년 국내 최초로 의류용 냉감 PE 소재를 개발한 바 있다. 해당 소재는 기존 냉감 효과와 흡한속건 기능은 유지하면서 폴리에스터와 유사한 수준의 강도로 생산 공정 편의성이 높다. 향후 휴비스는 냉감 제품 수요가 높은 해외 시장으로도 듀라론-쿨을 수출한다는 계획이다.

김석현 휴비스 대표는 “올해는 듀라론-쿨이 티셔츠를 비롯해 가방과 신발 등 소비자들이 일상에서 사용하는 다양한 패션 제품에 본격적으로 적용됐다는 점에서 의미가 크다”며 “냉감 성능뿐만 아니라 착용감과 내구성, 색상 구현력 등 의류 시장에서 요구하는 품질 경쟁력을 지속적으로 강화해 듀라론-쿨을 여름철 대표 기능성 소재로 성장시키겠다”고 밝혔다.