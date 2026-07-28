‘장동혁 윤리위’, 전날 진종오 등 징계 개시 한동훈 무소속 의원 보궐선거 도왔다는 사유

[헤럴드경제=윤채영 기자] 진종오 국민의힘 의원은 28일 당 중앙윤리위원회(윤리위)가 자신의 징계 절차를 개시한 것에 대해 “근거 없는 사당화를 위한 징계라면 단호히 맞설 것”이라고 밝혔다.

진 의원은 이날 자신의 페이스북에 “보수 재건의 민심을 향해 걸어간 것이 죄라면, 그 죄는 기꺼이 받겠다”며 “징계 정치로 민심을 이긴 권력은 없었다”고 말했다.

이어 “국민의힘에 필요한 것은 사당화를 위한 겁박스러운 징계 정치가 아니라 민심 회복”이라며 “칼을 안으로 겨누는 정당에 국민은 표를 주지 않는다”고 지적했다.

또 “그럼에도 불구하고 저는 윤리위 절차에서 당시 경위와 취지를 충분히 소명하겠다”며 “평가는 그들이 아닌 국민과 당원들께서 내려주실 것이다”고 강조했다.

앞서 국민의힘 윤리위는 전날 오후 2시부터 회의를 열고 조경태·권영진·진종오 의원에 대한 징계 절차를 개시했다.

친한(친한동훈)계로 분류되는 진 의원의 경우 지난 6·3 지방선거 과정에서 제명된 한동훈 무소속 의원의 부산 북구갑 보궐선거를 지원한 것으로 보인다는 이유로 징계 요청서가 접수됐다.