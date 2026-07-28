장기 성장 기반 강화 및 2027년 목표 IPO 준비 위한 조직개편 단행 기술·AI·재무 C-Level 책임경영 확립…글로벌 제약사 파트너십 확대 독자 AI 플랫폼 ‘갤럭스디자인’ 기반 차세대 단백질 치료제 개발 가속

[헤럴드경제=최은지 기자] AI 신약개발 기업 갤럭스가 박태용 부사장을 신임 대표이사로 선임하고 석차옥·박태용 각자대표 체제로 전환한다고 28일 밝혔다.

갤럭스는 지난 24일 이사회를 열고 박태용 부사장을 신임 대표이사로 선임했다. 이번 각자대표 체제 전환은 회사의 장기적인 성장 기반을 강화하고 오는 2027년 말을 목표로 추진 중인 기업공개(IPO)를 체계적으로 준비하기 위한 조직 개편의 일환이다.

박태용 신임 대표는 카이스트 화학과를 졸업하고 서울대 화학부에서 박사학위를 취득했으며, 석차옥 대표와 함께 갤럭스를 일군 공동창업자다. 창업 이후 투자, 경영, 사업 개발 등 회사 운영 전반을 전담해 왔다.

각자대표 체제에 따라 석차옥 대표는 회사의 장기 비전과 기술 방향성을 주도하고, 박태용 신임 대표는 연구개발을 비롯한 핵심 전략 실행, 조직 운영, 사업화 추진을 총괄하게 된다.

이와 함께 갤럭스는 핵심 기능별 C-Level 책임 경영 체계도 구축했다. 공동창업자인 원종훈, 양진솔 부사장이 각각 최고기술책임자(CTO)와 최고AI책임자(CAIO)를 맡았으며, 지난 5월 영입한 김성현 전무를 최고재무책임자(CFO)로 배치해 재무 전략과 자본시장 대응 역량을 강화했다. AI 플랫폼 고도화와 글로벌 임상, IPO 추진 등 기술과 경영 전반의 비중이 함께 커지는 시점에서, 연구 주도형 바이오 벤처가 자본시장 친화적 경영체계로 전환하는 수순으로 풀이된다.

박태용 신임 대표는 “독자적인 AI 기술과 축적된 신약개발 역량을 차별화된 치료제 개발 성과로 연결해 글로벌 바이오산업의 새로운 흐름을 주도하겠다”고 강조했다.

갤럭스는 독자적인 AI 단백질 설계 플랫폼 ‘갤럭스디자인(GaluxDesign)’을 기반으로 항체 및 단백질 치료제 후보물질을 개발하고 있다. 최근 베링거인겔하임, 아스트라제네카, 셀트리온 등 국내외 주요 제약사와의 파트너십을 확대하는 한편, AI로 설계한 이중항체 면역항암제가 국가신약개발사업 신규지원 과제로 선정되는 등 개발 성과를 이어가고 있다.