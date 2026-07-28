스포츠부터 디자이너·아웃도어 브랜드…패션업계 슈즈 라인업 강화

[헤럴드경제=정찬수 기자] 길어진 무더위와 휴가철을 겨냥한 ‘여름 신발’ 경쟁이 한창이다.

프로스펙스는 스니커즈의 편안함과 샌들의 통기성을 결합한 ‘시프트’와 아쿠아슈즈 ‘미르’를 선보였다. 시프트는 어퍼 메쉬 소재와 퀵-레이스 구조를 적용해 신고 벗기 편하고 장시간 보행에도 피로감이 적다. 아쿠아 슈즈 미르는 물을 빠르게 배출하고 건조를 도와 계곡 트레킹이나 워터파크 등에 적합하다.

젝시믹스는 샌들 스니커즈와 메쉬 샌들 등 경량성과 통기성에 초점을 맞춘 여름 슈즈 3종을 출시했다. ‘메쉬 샌들’은 메쉬 소재로 땀 배출이 원활하고 물에 젖어도 건조가 빠르다.

우포스는 국내 브랜드 ‘언어펙티드’와 협업한 컬렉션 ‘Abyssal Trace’를 출시했다. 우포스의 대표 모델인 플립플롭과 클로그 2종으로 구성됐다.

디자이너 슈즈 브랜드도 실용성을 더한 제품군을 늘리고 있다. 아카이브 앱크는 가죽 대신 메쉬를 적용한 ‘메쉬 러브 스트링 플랫’을 선보였다. 하트 모양 고정 장치와 고무줄 형태 스트링을 적용해 신고 벗기 편하고, 메쉬 소재로 통기성을 확보했다.

마운티아는 여성용 아웃도어 샌들 ‘켈피’와 남성용 샌들 ‘닉시’를 출시했다. 토캡 일체형 구조로 계곡이나 캠핑 시 발가락을 보호하고, 입체감 있는 아웃솔에 합성고무를 사용해 미끄러짐을 방지한다.

K2는 여성용 기능성 메리제인 샌들 ‘멜로디(MELODY)’를 선보였다. 발등을 감싸는 메리제인 스타일에 메시 소재를 적용해 통기성을 높였다.

업계 관계자는 “여름철 신발이 휴가지는 물론 출퇴근이나 가벼운 외출에도 신을 수 있는 멀티유즈 제품이 대세”라며 “무더위와 장마가 길어짐에 따라 기능성과 스타일을 동시에 만족시키는 제품을 찾는 소비자가 늘어날 것”이라고 말했다.