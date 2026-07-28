모낭 줄기세포 활성화하는 차세대 삼중 융합단백질 ‘GL-SRF-007’ 개발 BMP 신호 억제 통해 모발 성장기 전환…기존 치료제와 차별화된 기전 기능성 화장품 원료 등재 계기 글로벌 기업 협력 및 바이오의약품 확장 추진

[헤럴드경제=최은지 기자] 지아이이노베이션 관계사인 지아이롱제비티는 자체 개발한 차세대 삼중 융합단백질 ‘GL-SRF-007’이 국제화장품원료(INCI)로 등재되어 글로벌 기능성 화장품 시장 진출 기반을 확보했다고 28일 밝혔다.

GL-SRF-007은 노화로 증가하는 BMP(골형성단백질) 신호를 조절해 휴지 상태에 머물러 있는 모낭 줄기세포를 활성화하고, 모발 성장 주기를 성장기(Anagen)로 전환하도록 설계된 재생 단백질이다. 남성호르몬을 억제하는 피나스테리드나 혈관을 확장하는 미녹시딜 등 기존 치료제와 달리, 모낭 줄기세포의 재생 능력을 직접 회복시키는 근본적인 치료 접근법을 제시한다.

특히 이 물질은 단순한 영양 공급 소재를 넘어 노화로 저하된 모낭 및 피부 줄기세포의 생체 신호를 조절하는 것이 특징이다. 회사는 모발과 피부를 ‘줄기세포 노화’라는 공통 기전으로 접근해, 탈모 개선뿐만 아니라 피부 탄력 증진 및 주름 개선까지 아우르는 ‘바이오 리쥬버네이션(Bio-Rejuvenation)’ 플랫폼으로 개발하고 있다.

단순 호르몬 억제나 혈관 확장에 의존하던 기존 탈모 치료제 시장에서 줄기세포 재생 기전을 활용한 바이오 소재의 화장품 원료 등재는, 상업화 진입 장벽을 낮추는 동시에 향후 바이오의약품으로의 확장성을 확보한 것으로 평가된다.

양보기 지아이롱제비티 대표는 “GL-SRF-007은 노화로 기능이 저하된 모낭 및 피부 줄기세포를 활성화하는 차세대 재생 플랫폼”이라며 “글로벌 화장품 기업과의 협력을 적극 추진하고, 향후 바이오의약품 개발로 영역을 확대해 나가겠다”고 말했다.