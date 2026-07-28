쇼케이스 행사 통해 관광·교통 등 UAM 서비스 통합 비행 시연

[헤럴드경제=소민호 기자] 국토교통부는 7월 29일 제주 서귀포시 성산읍 섭지코지에서 K-UAM 초기 상용화 서비스 모델을 선보이는 ‘제주 UAM 서비스 쇼케이스’를 개최한다.

쇼케이스에서는 제주도가 준비 중인 시범사업을 기반으로 실제 운항 시나리오를 구현하게 된다. 국민이 체감할 수 있는 초기 상용화 모델을 검증하기 위한 자리이기도 하다.

이 자리에서는 글로벌 UAM 기업인 독일 볼로콥터(Volocopter)의 유인 기체를 활용해 성산일출봉과 섭지코지 인근 해상에서 비행하며, 관광을 비롯한 지역 교통과 공공서비스 분야에서 활용 가능한 운항 모델을 시연한다.

또한 고화질 항공카메라를 통해 하늘에서 바로 본 제주의 풍경을 송출해 실제 UAM 이용환경을 간접 체험할 수 있도록 하고, 미래 항공교통서비스의 모습을 현장에서 생생하게 전달할 예정이다.

행사장에는 국내에서 개발 중인 삼보모터스그룹의 B-33X 실물 크기 모형도 함께 전시하는 등 국내 UAM 기체 개발현황을 소개한다.

한편 같은 날 국토부는 UAM Team Korea(UTK) 본협의체를 개최, K-UAM 초기 상용화 모델과 제1호 UAM 조종사·정비사 양성계획을 보고받고, 정부와 산업계가 함께 초기 상용화 추진방안을 논의한다.

홍지선 국토부 제2차관은 “UAM은 더 이상 먼 미래의 이야기가 아니다”라며 “정부는 2028년 초기 상용화를 목표로 준비에 속도를 내는 동시에, 국민이 안심하고 이용할 수 있도록 안전도 끝까지 꼼꼼하게 챙기겠다”고 밝혔다.