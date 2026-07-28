북한산 주변 고도지구 연접 방학동 일대 신속통합기획 확정으로 정비사업 속도

[헤럴드경제=김희량 기자] 북한산 주변 고도지구와 연접해 개발에 어려움을 겪었던 방학동 일대가 최고 35층, 약 2800세대 대단지로 다시 태어난다.

28일 서울시는 도봉구 방학동 638, 641 일대 주택정비형 재개발사업 신속통합기획을 확정했다고 밝혔다.

방학동 638, 641 일대는 도봉산 자락과 닿은 제2종(7층) 일반주거지역으로 2021년부터 재개발사업을 추진했지만 높이 제약으로 인한 사업 실현성 우려, 적정 사업 규모에 대한 주민 간 합의 지연 등으로 개발이 쉽지 않았다.

시는 두 개 구역이 각각의 사업 주체로 개발되더라도 경관, 기반시설, 보행 등이 연계될 수 있도록 통합적 계획을 수립하고 용도지역을 제2종(7층) → 3종으로 2단계 상향, 최고 35층까지 높이를 완화해 공공성과 사업성을 동시에 확보하도록 했다.

이를 위해 서울시는 ▷ 통합계획으로 완성하는 생활권 중심의 대표 단지 ▷ 동북4산을 모두 품은 숲세권 자연친화 단지 ▷ 지역 생활문화를 연결하는 쾌적한 가로환경 조성 등 3가지 원칙을 제시했다.

공공성은 두 개 구역을 통합적으로 계획해 동북4산(북한산·도봉산·수락산·불암산)으로 이어지는 통경축과 공공보행통로를 연계하고 결절부에 지역 주민을 위한 생활거점 공간을 조성하는 것으로 확보했다. 용도지역 상향으로 용적률은 270% 이상 확보했고 특별건축구역 특례를 적용해 높이 계획을 최고 35층까지 세울 수 있도록 했다.

이에 더해 우이신설선 방학역 연장에 따른 지역 여건 변화를 반영해 도당로변에는 연도형 상가를 배치하기로 했다. 방학동 641 일대는 고령자 맞춤형 돌봄서비스 제공을 위한 실버케어센터(지상연면적 3,500㎡)를 계획해 고령친화 주거환경 조성에도 기여할 계획이다.

김창규 서울시 도시공간본부장은 “이번 신속통합기획을 통해 방학동 노후저층주거지가 동북4산을 품은 쾌적한 자연친화 주거단지로 탈바꿈 할 것”이라며, “우이신설선이 방학역까지 연장돼 방학동의 발전이 기대되는 만큼, 주민들이 쾌적하고 편리한 생활환경을 누릴 수 있도록 향후 절차를 지원할 것”이라고 말했다.