연구 역량과 제품개발 경험 공유…기술 사업화 모색

[헤럴드경제=정찬수 기자] 태광그룹 계열 애경산업과 동성제약이 중국 푸단대학교 장강연구원(张江研究院)과 피부과학·뷰티 연구개발 협력을 위한 ‘전략적 협력 양해각서(MOU)’를 체결했다고 28일 밝혔다.

피부과학과 화장품, 의약·헬스케어 및 뷰티산업 분야에서 협력체계를 구축하는 것이 협약의 골자다. 각자의 연구 역량과 제품 개발 경험, 임상·연구 네트워크를 공유하며 기술 사업화 방안을 모색할 계획이다.

협력 분야는 피부·두피·모발 과학 공동연구, 국가·지역·인종별 피부·두피 데이터 연구, 신규 원료·소재·제형 및 전달기술 개발, 임상시험·인체적용시험·효능 및 안전성 평가, AI 기반 피부·두피 데이터베이스와 분석 플랫폼 구축 등이다. 공동 연구개발과 생산시설, 합작법인 설립 및 투자사업의 가능성도 검토한다.

태광그룹은 협력사업 발굴과 사업구조 검토 등 협력 체계를 지원한다. 한국과 중국측 공동위원장을 두는 공동운영위원회 구성도 검토한다. 실무협의체를 통해 연구 및 사업과제, 역할 분담, 일정과 예산을 논의할 계획이다. 협약의 유효기간은 체결일로부터 5년이다.

애경산업 김상준 대표이사는 “푸단대학교 장강연구원과 장기적인 연구협력 기반을 마련했다는 데 이번 협약의 의미가 있다”며 “피부·두피 데이터와 AI 분석 플랫폼, 신규 원료 및 제형 등에서 공동연구를 추진하고 성과를 제품 경쟁력으로 연결하겠다”고 말했다.

한편 푸단대학교는 1905년 설립된 상하이 소재 연구중심대학이다. 중국 명문대 연합 ‘C9리그’의 일원이다. 부속 화산병원 피부과는 중국 피부과 평가에서 매년 1위에 오르는 기관이다. 장강연구원은 푸단대학교가 상하이 장강과학단지에 설립한 산학협력 거점으로, 대학의 연구 성과를 기술이전과 사업화로 연결하는 역할을 한다.