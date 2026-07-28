사천시 재배 ‘시월애쌀’, 단체급식 사업장·유통채널에 공급

[헤럴드경제=정찬수 기자] 사조그룹 계열의 식자재 전문기업 사조푸디스트는 경남 사천시·사천농협RPC(미곡종합처리장)와 고품질 국내산 쌀의 안정적 공급을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 28일 밝혔다.

협약식은 사천시 열린시장실에서 열렸다. 박선호 사조푸디스트 대표이사, 박동식 사천시장, 이희균 사천농협RPC 조합장 등이 참석했다. 사천시 브랜드 ‘시월애쌀’의 소비 활성화를 위한 공동 기획 및 상품 개발, 유통 및 공동 마케팅 등이 골자다.

사조푸디스트는 ‘시월애쌀’을 전국 유통망과 단체급식 사업장에 공급할 계획이다. 사천시는 지역 농산물의 인지도를 높이고 시장 진입을 지원한다. 사천농협RPC는 품질 검증을 마친 사천 쌀을 안정적으로 생산·공급한다.

사천시의 ‘시월애쌀’은 남해안의 온난한 해양성 기후와 비옥한 토양에서 재배돼 쌀알이 단단하고 윤기가 난다. 찰기가 적당하고 부드러운 식감이 특징이다.

사조푸디스트 신재우 농산구매 MD는 “고품질 농산물을 안정적으로 확보하고 지역사회와 동반 성장하는 계기가 될 것”이라며 “지역 농산물의 경쟁력을 바탕으로 다양한 기획을 선보이겠다”고 말했다.