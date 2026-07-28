일자리·주거·금융·복지 등 청년 지원정책 한 권에 담아 QR코드로 신청까지 연결…청년센터·도서관·스터디카페 배포

[헤럴드경제=김용훈 기자] 고용노동부가 청년들이 정부 지원정책을 보다 쉽게 이해하고 활용할 수 있도록 청년정책 종합 안내서 ‘알기 쉬운 청년 정책.zip’을 발간한다. 흩어져 있는 청년 지원 정보를 한 권에 담고 QR코드를 통해 신청까지 바로 연결할 수 있도록 한 것이 특징이다.

고용노동부는 29일부터 취업을 준비하거나 사회에 첫발을 내딛는 청년들을 위한 안내서 ‘알기 쉬운 청년 정책.zip’을 온·오프라인으로 배포한다고 28일 밝혔다.

안내서에는 일자리 지원사업을 비롯해 노동·안전보건 상식, 일·가정 양립제도, 청년뉴딜, 주거·교육·금융·복지 등 청년들이 알아야 할 주요 정책이 한 권에 담겼다. 정책마다 QR코드를 수록해 관련 누리집으로 바로 접속할 수 있도록 해 실제 신청까지 이어질 수 있도록 편의성을 높였다.

이번 자료집은 사회적기업 ‘소소한 소통’과 고용노동부 청년보좌역 등이 제작에 참여해 청년의 눈높이에 맞는 쉬운 표현과 구성으로 제작됐다. 정보 접근성이 낮은 청년도 쉽게 이해할 수 있도록 한 점도 특징이다.

자료집은 고용노동부 누리집과 고용24, 온통청년 등 온라인에서 확인할 수 있으며, 전국 청년센터와 공공도서관, 스터디카페 ‘초심’ 등에도 비치된다. 정부는 청년들이 취업 준비 과정에서 자연스럽게 정책 정보를 접하고 활용할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

김영훈 고용노동부 장관은 “좋은 정책을 만드는 것 못지않게 청년이 필요한 순간에 제대로 전달하는 것이 중요하다”며 “이번 자료집을 통해 청년들이 일자리 정책을 쉽게 접하고 실제 정책 참여로 이어질 수 있도록 다양한 홍보 활동을 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.