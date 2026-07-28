[헤럴드경제=강승연 기자] 이마트는 오는 30일부터 8월 2일까지 나흘간 제철 신선식품과 물놀이용품 등을 최대 50% 특가에 선보이는 고래잇 페스타를 진행한다.

대표 상품인 ‘제주 생은갈치’는 신세계포인트 적립 시 최대 50% 할인한다. 올해 최저가다. ‘특수부위 참다랑어회’와 완도산 전복, 영광 백굴비도 큰 폭으로 할인한다.

‘파머스픽 산수박’, ‘씨가 적어 먹기 편한 수박’도 신세계포인트 적립 시 50% 싸게 살 수 있다. 복숭아, 캠벨포도, 감귤 등 과일과 파프리카, 옥수수, 밤고구마, 백오이 등 신선식품도 저렴하다. 이외에 삼겹살, 한우도 최대 반값까지 할인받을 수 있다.

본격 휴가철을 맞아 선케어 제품과 모기약, 물놀이 튜브 등도 저렴하게 선보인다. 물놀이 튜브는 행사카드 결제 시 최대 80% 싸게 구매할 수 있다. 행사 기간에 2회 방문해 각 10만원 이상 구매한 고객에게는 e머니 최대 1만5000점을 제공한다. 스탬프를 5개 모으면 ‘고래잇 여행용 파우치 6종’ 굿즈를 선착순 증정한다.

한편 SSG닷컴 이마트몰에서는 신선·가공식품 등 이마트 고래잇 페스타 주요 상품을 오프라인 매장과 동일한 혜택가로 선보인다. 이마트 에브리데이에서도 블루베리, 감귤, 복숭아 등 제철 과일과 캔맥주, 아이스크림, 스낵, 시리얼 등을 최대 50% 할인한다.