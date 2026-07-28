[헤럴드경제=정대한 기자] 롯데백화점이 유통업계 단독으로 ‘블랙핑크 X 다마고치’ 컬래버 팝업스토어를 연다고 28일 밝혔다.

팝업은 오는 30일부터 다음 달 5일까지 잠실 롯데월드몰 지하 1층에서 진행된다. 글로벌 아티스트 ‘블랙핑크’의 IP(지식재산권)를 활용한 컬래버 굿즈 28종을 선보인다. ‘블랙핑크’ 멤버 4명(지수·제니·로제·리사)의 캐릭터를 담은 한정판 다마고치와 인형 키링이 대표적이다. 모자·티셔츠·가방 등 다양한 굿즈도 공개된다.

‘블랙핑크’ 멤버들의 캐릭터를 담은 인형 키링은 잠실 팝업에서만 단독으로 판매한다. 8종의 키링이 랜덤으로 들어있는 ‘플러쉬 키체인 블라인드 박스’도 한정이다. 사전에 온라인을 통해 공개된 디자인 외에도 4종의 ‘스페셜 인형 키링’이 숨겨져 있어 소장 가치가 높다.

체험형 콘텐츠도 준비했다. 먼저 당일 구매 고객을 대상으로 ‘블랙핑크 X 다마고치’ 한정판 포토카드를 선착순으로 증정한다. 컬래버 캐릭터와 함께 추억을 남길 수 있는 사진 부스도 마련했다.

최윤석 롯데백화점 콘텐츠부문장은 “키덜트 트렌드에 글로벌 아티스트 IP를 접목해 2030 팬덤부터 외국인 관광객까지 폭넓은 고객층이 즐길 수 있는 팝업을 준비했다”고 설명했다.