국방부 홈페이지서 ‘장대한 분노작전’과 ‘해외작전’으로 분리 집계 트럼프 “이란과의 새로운 분쟁” 주장…‘전쟁권한법 우회’ 논란

[헤럴드경제=정목희 기자] 미군이 이란과의 전쟁에서 발생한 전사자와 부상자를 종전 양해각서(MOU) 파기 시점을 기준으로 별도 집계한 사실이 드러나면서 사상자 축소와 전쟁권한법 우회 논란이 불거지고 있다.

미 국방부 산하 국방인력데이터센터(DMDC)는 제1차 세계대전 이후 주요 해외 전쟁과 군사작전별 미군 전사자·부상자 현황을 데이터베이스 형태로 공개하고 있다.

27일(현지시간) 기준 데이터베이스에 따르면 지난 2월 28일 시작된 ‘장대한 분노 작전(Operation Epic Fury·OEFU)’의 전사자는 14명, 부상자는 417명으로 집계됐다.

그러나 최근 요르단과 이라크 주둔 미군기지에서 숨진 미군 4명이 이 통계에서 빠져 있다는 지적이 미국 언론을 중심으로 제기됐다. 확인 결과 이들은 별도로 신설된 ‘해외작전(Overseas Operations·OO)’ 항목에 포함된 것으로 나타났다.

해당 항목은 미·이란이 지난달 체결한 종전 양해각서(MOU)가 사실상 파기되고 미군이 공습을 재개한 지난 7일을 기준으로 사망자와 부상자를 새롭게 집계한 것으로 표시돼 있다.

뉴욕타임스(NYT)는 이 ‘해외작전’ 항목이 전날 새로 만들어졌다고 보도했다. 다만 이 항목이 이란과의 교전만을 의미하는지는 명확하지 않다. 현재 사망자는 4명, 부상자는 207명으로 집계돼 있는데, 특히 부상자 수는 미군이 그동안 발표해온 ‘100명 미만’과 큰 차이를 보인다.

국방부는 지난 4월 휴전으로 ‘장대한 분노 작전’은 종료됐으며, 최근 재개된 이란과의 교전은 새로운 전쟁이라는 입장을 유지하고 있다.

도널드 트럼프 대통령도 지난 10일 연방의회에 “이란과의 적대행위가 재개됐다”고 공식 통보했다. NYT는 트럼프 대통령이 최근 교전을 지난 2월 시작된 전쟁의 연장이 아닌 새로운 분쟁으로 규정하고 있다고 전했다.

AP 통신은 국방부가 별도의 해외작전 전사자 통계를 올린 것과 관련해 “미군 장병들이 (이란전에서) 입은 피해를 적절히 집계하고 있는지에 대한 의문을 제기하고 있다”고 지적했다.

트럼프 대통령이나 미 국방부가 이란 전쟁의 사망·부상자를 한눈에 파악하기 까다롭게 만든 것은 정치적 부담을 의식해서라는 분석이 가능하다.

이와 별개로 미 의회의 승인이 없으면 대통령이 군사작전을 60일 안에 끝내도록 규정한 ‘전쟁권한법’의 조항을 우회하려는 의도가 담겼을 수도 있다.

트럼프 행정부 관리들은 ‘이란과의 새로운 적대행위 재개’라는 트럼프 대통령의 의회 통보를 근거로 “60일 시계가 다시 시작됐다”고 주장한다고 NYT는 전했다.

이 법에 근거해 이란 전쟁에 의회의 승인을 요구하는 결의안은 지난 23일 연방하원을 통과했지만, 같은날 상원에서 부결된 바 있다.