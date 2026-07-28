[헤럴드경제(성주)=김병진 기자]경북 성주군은 지난 27일 정부세종청사를 방문해 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관을 만나 지역 주요 사업과 현안에 대한 정부의 적극적인 지원을 요청했다.

이날 전화식 성주군수는 성주참외 시설현대화 사업비 증액, 성주3일반산업단지 조성, 동서3축(무주~성주~대구) 고속도로 건설 등 지역의 지속 가능한 성장 기반 마련을 위한 핵심 사업의 원활한 추진을 건의했다.

또 성주형 농촌 기본소득 사업, 새활용 농산물 선순환 시스템 구축, 순환형 매립시설 정비 등 지역경제 활성화와 생활환경 개선을 위한 현안 사업에 대해서도 정부의 관심과 지원을 요청했다.

이에 대해 구윤철 부총리는 “고향을 생각하는 마음으로 성주군의 주요 현안과 건의사업을 세심하게 살펴보고 폭넓은 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.

전화식 성주군수는 “지역의 미래를 좌우할 핵심 사업이 적기에 추진될 수 있도록 중앙부처와 긴밀히 협력하고 지속적인 소통을 통해 현안 해결과 국비 확보에 최선을 다하겠다”고 말했다.